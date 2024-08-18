شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة: القاهرة التاريخية متحف مفتوح زاخر بالآثار الشاهدة على الحضارة المصرية العظيمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار على أن القاهرة التاريخية تعد متحفا مفتوحا زاخرا بمجموعةٍ فريدةٍ ومتنوعةٍ من الآثارِ الشاهدةِ على حضارتِنا المصريةِ العظيمةِ والتي لا تزالَ تحتفظُ بنسيجِها العمرانيِّ المتجانس.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار من داخل مارستان "المؤيد شيخ" والذي تم تطويره ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية (IMCT)، ويعد واحد من أهمِ وأكبرِ المناطقَ التراثيةِ الحيةِ المسجلةِ على قائمةِ التراثِ العالمي لليونسكو.

أضاف؛ إن التقاءَ هذا الجمعِ اليومَ في إطارِ تفقدِ مشروعِ الإدارةِ المتكاملةِ للسياحةِ الثقافيةِ الذي تم تنفيذَه بالتعاونِ بين المجلسِ الأعلى للآثار والوكالةِ الأمريكيةِ للتنميةِ الدوليةِ يعكسُ الأهميةَ التي توليها جمهوريةُ مصرَ العربية والولاياتِ المتحدةِ الأمريكية للحفاظِ على التراثِ الثقافيِّ المصريّ والذي هو إرثٌ ليس للمصريينَ فقط بل للإنسانيةِ جمعاء فقد التقت إرادةُ الجانبينِ على صيانةِ هذا الموقعِ التاريخيّ وتقديمِه في صورةٍ تضمنُ تجربةً سياحيةً فريدةً وأصليةً لزائريه تشجيعاً للسياحة بوصفها ركيزةٍ أساسيةٍ للتنميةِ المستدامةِ والنمو الاقتصاديّ.

وذكرت يمنى البحار في الكلمة إن مشروعَ الإدارةِ المتكاملةِ للسياحةِ الثقافيةِ هو إنجازٌ جديدٌ يُضافُ إلى تاريخِنا الطويلِ والحافلِ بالتعاونِ والشراكِة مع الوكالةِ الأمريكيةِ للتنميةِ الدولية حيث يهدفُ المشروعُ إلى مواكبةِ الاتجاهاتِ العالميةِ الحاليةِ نحو تنشيطِ سياحةٍ تجريبيةٍ وأصليةٍ للزائر ويركزِ المشروعُ على القاهرة التاريخية والأقصر على وجهِ التحديد كما يؤسسُ المشروعُ لنهجٍ أكثرَ استدامةٍ لإدارةِ مواقعَ السياحةِ الثقافيةِ، مما سيعززُ من مكانةِ مصرَ الاستراتيجيةِ في المستقبل.

أضافت أن هذا المشروعُ يعد أحدُ النماذجِ القويةِ لتعزيزِ الشراكةِ بين القطاعينِ العامِ والخاص ويعملُ على تبسيطِ الأطر التشريعيةِ والتنظيميةِ وتطويرِ نماذجَ الشراكةِ على نحوٍ يشجعُ القطاعَ الخاصِ على الاستثمارِ في مواقع السياحةِ الثقافيةِ في إطارٍ من الاستدامة، فإن تطويرَ نماذجَ الشراكاتِ بين القطاعينِ العامِ والخاص لترميمِ المواقعَ الأثريةِ وإعادةِ استخدامِها بشكلٍ مبتكرٍ وبناءَ قدراتِ المؤسساتِ الصغيرةِ والمتوسطةِ ومتناهيةِ الصغر في تطويرِ وترويجِ تجاربَ السياحةِ الثقافيةِ سيسهمُ في تنميةِ منتجِ السياحةِ الثقافيةِ المصريِّ وزيادةِ عائداتِ السياحةِ مما سيعودُ بالنفعِ على المجتمعاتِ المحليةِ المحيطةِ بالمواقعَ التي يشمُلها المشروع.

وكشف عن أنه على مدى عقودٍ من الشراكةِ استثمرت الحكومةُ الأمريكيةُ أكثرَ من 100 مليون دولار لحمايةِ التراثِ الثقافيّ الفريدِ بمصر وضمانِ استفادةِ المجتمعاتِ المحليةِ من صناعةِ السياحةِ المتنامية، كما تعاونت الوكالةُ الأمريكيةُ للتنميةِ الدوليةِ مع الحكومةِ المصرية في تنفيذ مشروعاتٍ هندسيةٍ كبرى لحمايةِ بعضِ المواقعَ الأثريةِ المهمة من خطرِ ارتفاعِ منسوبِ المياهِ الجوفيةِ بالإضافةِ إلى دعمِ جهودَ الحفاظِ على عديدٍ من المواقعَ الأثريةِ في أنحاءِ الجمهورية وكذلك جهودَ بناءِ القدرات وتعزيزِ السياحةِ المستدامةِ والصديقةِ للبيئة.