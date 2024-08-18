شكرا لقرائتكم خبر عن Financial Times : قطاع السياحة بمصر أثبت قدرته على الصمود أما الأحداث الجيوسياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت عنوان شركة "توي" تستهدف المزيد من العطلات خارج أوروبا مع ازدهار الطلب على الرحلات الطويلة"، أشار موقع Financial Times في حوار صحفي مع سيباستيان إيبل رئيس مجلس إدارة مجموعة Tui العالمية، إلى أن قطاع السياحة في مصر أثبت قدرته على الصمود أمام الأحداث الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط على الرغم من تأثر العديد من دول المنطقة والتي لم تعد موجودة سياحياً، مؤكداً على إن مصر هي التي أثبتت قدرتها على الصمود في قطاع السياحة.

كما أشار في تصريحاته إلى أن المجموعة تستهدف التوسع في تنظيم رحلات سياحية لوجهات خارج أوروبا لقضاء العطلات بها وذلك لتلبية طلب المسافرين الذين يسعون إلى القيام برحلات إلى المقاصد في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، حيث أظهرت البيانات الجديدة أن الرحلات الطويلة تحظى بإقبال ملحوظ من المسافرين.

وأشار أيضاً رئيس مجلس إدارة مجموعة Tui العالمية إلى أنه يثق في الإمكانيات السياحية بقارة أفريقيا، لافتاً إلى أن هناك عدد من الوجهات السياحية تحظى بإقبال كبير من بينها مصر.