شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: شطب قيد شركة أرباح لتداول الأوراق المالية من سجلات العضوية والان مع تفاصيل الخبر

أصدر مجلس إدارة البورصة المصرية، قرارًا رقم (97) لسنة 2024 "الموافقة على شطب قيد شركة أرباح لتداول الأوراق المالية من سجلات العضوية بالبورصة المصرية - مع ما يترتب على ذلك من آثار - بناءً على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 73 لسنة 2023 بإلغاء ترخيص الشركة المذكورة".

وبلغت عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر مايو 2024، وبلغت 307 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 32.8 مليار جنيه، مقارنة بـ306 موافقة خلال شهر مايو من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 50.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات نموًا بنسبة 0.3%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة انخفاض 34.5%.

ووزعت الموافقات بين 302 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 24.8 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2024 مقابل 304 موافقة بقيمة 47.9 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة انخفاض 0.7% في عدد الموافقات، 48.3% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 5 موافقات بقيمة 8.1 مليار جنيه خلال شهر مايو عام 2024 مقارنة مع موافقتين بقيمة 2.2 مليار جنيه خلال شهر مايو لعام 2023 بنسبة نمو 262.5% بقيمة التأسيس.