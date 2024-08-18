شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض 2%..تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأحد الموافق 18-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم شهدت انخفاضا بنسبة تقارب 2% اليوم الأحد، حيث تراجع خام برنت دون مستوى 80 دولارا للبرميل، يأتي هذا التراجع نتيجة لتقليص المستثمرين توقعاتهم لنمو الطلب من الصين، التي تعد أكبر مستورد للنفط في العالم، وعلى الرغم من هذا الانخفاض، لم تشهد الأسعار تغيرا يذكر على مدارالأسبوع.

وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 79.68دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي76.65دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 79.93 دولار للبرميل.



