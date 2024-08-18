شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة مصر للمقاصة أبرزهم تامر جاد الله وإبراهيم سرحان والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، قائمة المرشحين الذين تتوافر فيهم شروط الترشح لخوض انتخابات مجلس الإدارة خلال الفترة (2024-2027)، والمقرر إجراؤها أول سبتمبر 2024 بعد نظر التظلمات المقدمة من ذوي الشأن للجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية.

وضمت قائمة المرشحين لعضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة؛ الأولى (المرشحون لعضوية المجلس لتمثيل مجموعات المساهمين) ما بين المرشحين لتمثيل الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية وهم: محمد لطفي مدني عبد الفتاح، ومصطفى إبراهيم حسين إبراهيم فوزي، ومحمد فاروق مسعود عبد العال، وفارس محمد عبد العظيم حسين، وهاني أحمد حمدي السيد، وما بين المرشحين لتمثيل الجهات التي تزاول نشاط أمناء حفظ (بنوك، شركات): محمد علي محمود ليحه، وأحمد زكريا مصطفى الجابي، وعمرو مصطفى علي مصطفى، وهشام فاروق عبد الرحمن شاهين، وعمر العادل محمد عبد الفتاح أبو علام.

وتضم القائمة الثانية (المرشحون لعضوية المجلس من المستقلين من غير مساهمي الشركة والشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي) ما بين المرشحين المستقلين من غير مساهمي الشركة وهم: عاطف ياسين عبد الشافي محمد، وعلا موسى صميده المندوه، وميرفت حسين السيد العزب، وأشرف محمد بهي الدين عبد الحكيم، وسالي رفعت السيد أحمد، وعمر عمرو يوسف محمد شكري، ومحمد بهاء الدين سعد الدين النجار، ومحمد سعيد محمد كامل، أما مرشحي الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي (محمد عبد الله نبيل عبد الله سلام، وإبراهيم علي بهاء الدين محجوب سرحان، وتامر عبد العزيز شحاتة جاد الله).

يتضمن تشكيل مجلس الإدارة الجديد ممثل عن البورصة المصرية، يختاره رئيسها، و4 أعضاء من مساهمي الشركة، منهم عضوين ممثلين عن الشركات العاملة في مجال السمسرة في الأوراق المالية، وعضوين يُمثلان الجهات التي تزاول نشاط أمناء الحفظ، بالإضافة إلى 6 أعضاء من المستقلين من غير مساهمي الشركة يكون من بينهم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وعضو من الشركات المقيد أسهمها بالإيداع المركزي.