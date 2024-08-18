شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا 0.6% اليوم الأحد والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع أسهم 174 شركة

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السوق الموازية

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تداولات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.6%، عند 11981 نقطة، وبتداولات بلغت 5.930 مليار ريال.وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 249.559 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.201 تريليون ريال.ارتفعت أسهم 174 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 49، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.وكانت أسهم شركات، الإعادة السعودية، وتشب، والصقر للتأمين، والوطنية، ومجموعة فتيحي، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، الأسماك، والباحة، والاستثمار، والمملكة، والراجحي ريت، الأكثر انخفاضا.أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.2%، عند 25712 نقطة، وبتداولات بلغت 45.107 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.494 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.172 مليار ريال.وارتفعت أسهم 39 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 36، من بين 94 شركة مدرجة في السوق الموازية.