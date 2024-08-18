شكرا لقرائتكم خبر عن البريد يصدر بطاقة بريد تذكارية لأبطال مصر الحائزين على ميداليات فى أُولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

أصدر البريد المصري بطاقة بريد تذكارية لتوثيق إنجاز أبطال مصر الحائزين على ميداليات في أُولمبياد باريس 2024، حيث يضم تصميم البطاقة صور اللاعبين الثلاثة الفائزين بالميداليات، وهم أحمد الجندي الذي أحرز الميدالية الذهبية في لعبة الخماسي الحديث، وسارة سمير التي حصلت على الميدالية الفضية في رفع الأثقال، ومحمد السيد الذي نال الميدالية البرونزية في مسابقة السيف، ويتوسط التصميم شعار أولمبياد باريس 2024، إلى جانب عناصر تعبر عن مصر وفرنسا.

وتعد الطوابع والبطاقات التذكارية وسيلة من وسائل الاتصال الثقافي بين مختلف دول العالم وشعوبه وتوثق تاريخ الأمم على مر العصور؛ لذلك يحرص البريد المصري دائمًا على إصدار الطوابع والبطاقات التذكارية في الأحداث والمناسبات الهامة لتخليد تلك الأحداث في تاريخ الوطن.

وكقاس البطاقة (10سم في 12.5 سم)، مؤمنة ضد التزييف، متعددة الألوان، قيمتها عشرة جنيهات، ومزودة بتقنية الـ QR Code بهدف خلق تجربة تفاعلية ثرية تمكن مقتني هذه الطوابع من اكتساب المعرفة اللازمة حول هذا الإصدار بطريقة مبتكرة وجذابة.