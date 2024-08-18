شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 18-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 18-8-2024.

إيقاف تداول 9 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أسمنت سيناء، ودايس للملابس الجاهزة، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والمصرية للدواجن، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو).

البورصة تخسر 6 مليارات جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.037 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 899.5 مليون ورقة مالية بقيمة 3.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 116.5 ألف عملية لعدد 209 شركات، وسجلت تعاملات المصريين 94.59% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.61%، والعرب على 4.81%، واستحوذت المؤسسات على 17.22% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 82.77%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة 70.3 مليون جنيه، 4.1 مليون جنيه، 17.8 مليون جنيه، 11.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين للشراء بقيمة 152.9 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 29460 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.63% ليغلق عند مستوى 35936 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 12743 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 6725 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 9661 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 2834 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 7456 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1752 نقطة.

وصعدت أسهم 94 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 53 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 21.820 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.96%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 1.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.86%.

- سماد مصر (ايجيفرت) بسعر إغلاق 52.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.38%.

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.750 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%.

- بيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا بسعر إغلاق 154 جنيهًا بنسبة ارتفاع بلغت 7.70%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- جدوى للتنمية الصناعية بسعر إغلاق 5.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.49%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 48.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.69%.

- القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية-سيرا للتعليم بسعر إغلاق 13.520 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.22%.

- راية القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 2.210 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.07%.

- رمكو لإنشاء القرى السياحية بسعر إغلاق 3.880 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3%.