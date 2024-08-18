شكرا لقرائتكم خبر عن المشاط تلتقى نائب الأمين العام للأمم المتحدة خلال المؤتمر الكشفى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

• «المشاط»: مبادرة «حياة كريمة» تضم عددًا كبيرًا من الشباب المتطوعين.. وتعكس دور الشباب في دعم جهود التنمية

• «الشباب» أحد أكبر أصول قارة أفريقيا وتمكينهم يعزز تسريع وتيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة مباحثات مع أمينة ج. محمد، نائب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجموعة التنمية المستدامة، وشارك في الاجتماع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وكيفن فري، الرئيس التنفيذي للمبادرة الأممية "جيل بلا حدود -Generation Unlimited "، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وأحمد الهنداوي، الأمين العام للمنظمة الكشفية الدولية، وزبيدة محمود، مسئولة إدارة البرامج في مجموعة الأمم المتحدة .

جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الكشفي العالمي الذي ينعقد في القاهرة في دورته الـ43 بمشاركة ممثلي أكثر من 176 دولة.

تم التباحث خلال اللقاء حول أهمية الجهود الشبابية ودور المنظمة الكشفية الدولية في دفع جهود التنمية من خلال إشراك الشباب، وفي هذا الصدد أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية دور الشباب في تحقيق التنمية، والجهود التي تقوم بها الحكومة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والارتقاء بالإنسان المصري لا سيما الشباب، وزيادة إشراكهم في مختلف المجالات.

وفي ذات السياق، أكدت «المشاط»، على أهمية المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة في قرى الريف المصري، وتعتمد بنسبة كبيرة على المتطوعين من منظمات المجتمع المدني وهو ما يعكس أهمية دور الشباب في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية، مشيرة إلى أنه يوجد في مصر ما بين 1.5 إلى 3 ملايين متطوع في مختلف المبادرات.

وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مصر تتحدث بصوت قارة أفريقيا خلال المؤتمر الكشفي العالمي، حيث يعد الشباب أكبر أصول القارة وتمكينهم ينعكس بشكل كبير على جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرة إلى المبادرات التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها من الشركاء الدوليين والتي من بينها مبادرة "شباب بلد" النسخة الوطنية من المبادرة الأممية "جيل بلا حدود - Generation Unlimited"، والتي يشترك في تنفيذها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية والشباب لتنفيذ العديد من البرامج التي ترفع وعي الشباب ومهاراتهم.

كما تطرقت إلى جهود الوزارة لزيادة أعداد مدارس المتوفقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM School، من خلال الشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وغيرها من المبادرات.