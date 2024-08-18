شكرا لقرائتكم خبر عن 6 معلومات عن زيارة وفد السفارة الفنلندية لشركة ابدأ.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

استقبل أعضاء مبادرة " ابدأ " الوطنية مؤخرا، وفدًا من السفارة الفنلندية بمقر شركة "ابدأ" لتنمية المشروعات ، والتي ُتعد الذراع التنفيذي للمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة، وكان ذلك لمناقشة سبل تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ، وإليكم 6 معلومات عن أهداف هذه الزيارة وهي كالآتي :

أولا: بحث إمكانية نقل وتبادل الخبرات المعرفية بين مصر وفنلندا الرائدة عالميًا في مجال التعليم الفني والتدريب المهني .



ثانيا: تحسين المناهج وتطوير طرق التدريس واستخدام أفضل الممارسات داخل مدارس التعليم الفني .

ثالثا: ربط التعليم بالتوظيف وإعداد كوادر فنية مؤهلة على أعلى مستوى

رابعا: تجهيز كوادر وطلاب قادرة على مواكبة التطورات العالمية في سبيل تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

خامسا: تناول اللقاء بحث آليات التعاون المشتركة بين الجامعات المصرية والجامعات التقنية الفنلندية، لتحقيق التكامل وسد الفجوة بين التعليم الأكاديمي واحتياجات سوق العمل المتغيرة في المجالات والقطاعات المختلفة لا سيما قطاع الصناعة .

سادسا: تم مناقشة كيفية جذب مزيد من الاستثمارات، لاستغلال الفرص المتاحة بالسوق المصري وإقامة مشروعات مشتركة، وتجارة بينية مع دول أفريقيا والمنطقة.

وفي هذا السياق أشار أعضاء مبادرة "ابدأ" إلى نموذج المدارس الوطنية للعلوم التقنية NTSS (بنظام التكنولوجيا التطبيقية) الذي أطلقته المبادرة خلال العام الماضي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حيث تم افتتاح مدرستي "ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" بدمياط والمتخصصة بمجالي الخدمات اللوجيستية وصيانة وإصلاح السفن، و"ابدأ الوطنية للعلوم التقنية" ببدر والمتخصصة بمجال الذكاء الاصطناعي والتي قام "بيكا كوسونن" سفير دولة فنلندا في مصر، بزيارتها مؤخرا ، حيث تُعد من أوائل المدارس التي سيتم اعتمادها من قبل هيئة Omnia الفنلندية.

يأتي ذلك في إطار جهود مبادرة" ابدأ " الوطنية لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك مع الجهات الإقليمية والدولية المختلفة لفتح آفاق جديدة لدعم العمالة المصرية وتطوير التعليم الفني والتدريب المهني بمصر، وتأهيل العمالة الفنية وفقًا للمعايير الدولية.



