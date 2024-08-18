شكرا لقرائتكم خبر عن السفيرة الأمريكية بالقاهرة: نقدم كل الدعم لمصر للحفاظ على تراثها وساهمنا بـ140 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في مصر على أن الحكومة الأمريكية حريصة على تقديم كل الدعم لمصر للعمل على الحفاظ على تراثها وحضارتها العريقة.

وقالت السفيرة "نحن نؤمن بأن هناك مسؤولية مشتركة مع مصر للحفاظ على التاريخ والتراث المصري، ولهذا ساهمت الحكومة الأمريكية بأكثر من 140 مليون دولار للحفاظ على التراث والحضارة المصرية من خلال مشروعات ترميم الآثار.

جاء ذلك خلال كملتها من داخل مارستان "المؤيد شيخ" والذي تم تطويره ضمن مشروع الإدارة المتكاملة للسياحة الثقافية (IMCT).

أضافت بقولها: نتعاون مع مصر لإعادة ترميم وتأهيل المواقع الأثرية المختلفة وذلك لتعزيز الإرث الثقافي المصري، مؤكدة على أن مصر دولة منافسة بقوة في مجال السياحة الثقافية، وهو ما يسهم ليس فقط في جذب السائحين ولكن أيضًا في جذب الاستثمارات المختلفة.