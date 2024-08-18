شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تشكل لجنة لتصفية صندوق تأمين شركة القاهرة للأقطان والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الدكتور محمد فريد صالح، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1870 لسنة 2024 بشأن تصفية صندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بشركة القاهرة للأقطان.

ونص القرار، في مادته الأولى على تصفية صندوق التأمين الخاص والزمالة للعاملين بشركة القاهرة للأقطان اعتبارًا من 14 يوليو عام 2024، وتشكيل لجنة للتصفية من علاء ضاحي أحمد إبراهيم رئيس اللجنة، وفي عضويتها رباب محمود علي كامل، وعباس مسعود عباس مسعود، وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه مناسبًا لإنهاء أعمال التصفية، على أن تصبح مدة التصفية 6 أشهر من تاريخ صدور قرار الهيئة بتصفية الصندوق أو الانتهاء من أعمال التصفية أيهما أقرب.

وارتفعت إجمالي الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات لشركات التأمين خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2024 وبلغت 35.5 مليار جنيه، مقابل 28.7 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 23.8%، وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 17 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2024 مقابل 13.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023 بنسبة نمو 27.4%.

يشار إلى أن عدد صناديق التأمين الخاصة المسجلة بلغت 764 صندوقًا في نهاية عام 2021، بلغ العامل منها 694 صندوقًا، بالإضافة إلى 70 صندوقًا تحت التصفية، يستفيد منها حوالي 5 ملايين عضو، بإجمالي اشتراكات سنوية 13.6 مليار جنيه في نهاية عام 2021، وبلغت قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة بنهاية عام 2021 قيمة 102.3 مليار جنيه بمعدل نمو نسبته 19.5% مقارنة بالعام السابق.

يذكر أن صندوق التأمين الخاص هو كل نظام في أي جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة واحدة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال، ويكون الغرض منها وفقًا لنظامه الأساسي، أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة.