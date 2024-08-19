شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تنفيذ 3 صفقات.. خطوات تداول شهادات خفض الكربون والان مع تفاصيل الخبر

نفذ سوق شهادات خفض الكربون، أول 3 عمليات تداول في أول جلسة بعد تدشينه، بهدف تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية وإصدار وتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، بين أطراف محلية ودولية، ويقدم ”الخليج 365” آلية تداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية المقيدة والعقود الآجلة لها حسب كل حالة:

1- في حالة الاتفاق المسبق بين طرفي/أطراف العملية على سعر التنفيذ والكمية المنفذة، يتم التداول من خلال آلية الصفقات المتفق عليها مسبقًا (Pre-arranged Deals) وذلك بناءً على طلب مقدم من شركات السمسرة الأطراف في العملية/العمليات.

2- في حالة وجود طرف واحد بائع/مشتري مقابل أكثر من طرف مشتري/بائع، يتم التداول وفق آلية المزاد سواء بالطريقة الإنجليزية (English Auction) أو بالطريقة الهولندية (Dutch Auction).

3- في حالة وجود أطراف متعددة على جانبي الشراء والبيع، يتم التداول وفق آلية المزاد المستمر Continuous Auction.

ويتم تسجيل الأوامر خلال جلسة التداول وفق الضوابط التالية: 1- في حالة كون جلسة التداول عبارة عن مزاد بيع، على شركة السمسرة البائعة تسجيل الكمية المطلوب بيعها وتحديد الحد الأدنى لسعر المزاد ولها زيادة الكمية المعروضة و/أو تخفيض الحد الأدنى للسعر، ولا يجوز لها إلغاء أوامر البيع أو تخفيض الكمية المعروضة أو زيادة الحد الأدنى للسعر، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تتجاوز الكمية المطلوب بيها الكمية المحجوزة للبيع من الأرصدة المتاحة من الشهادات.

ويجوز لشركة السمسرة المشترية إلغاء أمر الشراء، أو تعديل سعره أو كميته بما لا يتجاوز الأرصدة النقدية المتاحة، مع الأخذ في الاعتبار أن أي تعديل في كمية و/أو سعر الأمر سيؤدي ذلك إلى تغير الأولوية في التنفيذ.

2- في حالة كون جلسة التداول عبارة عن مزاد شراء: على شركة السمسرة المشترية تسجيل الكمية المطلوب شرائها وتحديد الحد الأقصى لسعر المزاد ولها زيادة تلك الكمية و/أو زيادة سعر الحد الأقصى بما لا يجاوز رصيدها النقدي لدى بنك المقاصة المحدد من شركة التسوية، ولا يجوز لشركة السمسرة المشترية إلغاء أمر الشراء أو تخفيض كمية أو سعر الأمر.

ويجوز لشركة السمسرة البائعة إلغاء أمر البيع و/أو تعديل سعره أو كميته بما لا يتجاوز الأرصدة المتاحة للعميل لدى شركة التسوية مع الأخذ في الاعتبار أن أي تعديل في كمية و/أو سعر الأمر الذي سيؤدي ذلك إلى تغير الأولوية في التنفيذ، وفي كل الأحوال تعلن البورصة عن الآلية المتبعة في كل جلسة والضوابط الخاصة بها.