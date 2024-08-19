شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: نستهدف تركيب ما لا يقل عن 100 ألف عداد كودى شهريا للمخالفين والان مع تفاصيل الخبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ،أن الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى تمكنت من خلال شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية من تركيب 33 الف عداد كودى خلال الأسبوع الماضى إجباريا للمخالفين دون استثناءات ، موضحا أنه من المستهدف تركيب ما لا يقل عن 100 الف عداد كودى شهريا على مستوى الجمهورية.



أضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل ”الخليج 365” أن الشركة القابضة للكهرباء وجهت بتعديل بعض خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه لتتمكن شركات توزيع الكهرباء ال9 على مستوى الجمهورية من التوسع في تركيب العدادات الكودية للمخالفين و سارقي التيار الكهربائي إجباريا بدون انتظار تقديم طلب على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه.

و أوضح المصدر، أن شرط سداد المقايسة الموجودة على المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء الاليكترونيه يعرقل تركيب العدادات الكودية للمخالفين ، موضحا أن التركيب الإجبارى يتم من خلال تقديم طلب بواسطة موظف الشركة و تقسيط قيمة المقايسة ولكن شرط سداد المقايسة يجعل بعض المخالفين يمتنعوا عن سدادها للإستمرار فى توصيل التيار بطريقة غير قانونية.