شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى فى مصر اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

تسجل أسعار اللحوم البلدى في الأسواق حالة من الاستقرار الملحوظ للمستهلكين بالتزامن مع استمرار توافر الكميات المطلوبة لتغطية احتياجات السوق المصرى، وذلك فى تعاملات اليوم الاثنين 19 أغسطس 2024.

وأعلنت الغرفة التجارية، استقرار أسعار اللحوم الحمراء البلدى اليوم فى الأسواق للشهر الثالث على التوالى بعد هبوط ملحوظ فى شهر مايو 2024 ومنذ هذا التاريخ تسجل اللحوم حالة من الاستقرار.



وكشف شعبة القصابين، أن سعر اللحوم البلدى يواصل استقراره بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية وكذلك حسب المنطقة السكنية كما يختلف السعر وفق المحافظات.



أسعار اللحوم المنافذ بمناطق متفرقة فى القاهرة الكبرى تتراوح بين 290 إلى 300 جنيها فى منافذ أمان ويصل إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها، بحسب بيانات شعبة القصابين.



وكشفت شعبة القصابين، أن سعر اللحم الضأن يسجل 450 و475 جنيها حسب القطعية وفى المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها.