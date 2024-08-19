شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي ريتيل» تدخل في مفاوضات مع شركة تجزئة عالمية لإتمام صفقة محتملة والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول

أخبار متعلقة «ماربل ديزاين»: اكتمال 35% من بناء مستودعات ومعارض لشركة تابعة بخسارة 6 مليارات جنيه.. البورصة المصرية تغلق على تباين الدمام - شريف احمد - دخلت شركة فواز عبد العزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) في مفاوضات مع إحدى كبار شركات التجزئة الرائدة في مجال الأزياء على مستوى العالم وذلك فيما يتعلق بصفقة جوهرية محتملة تتضمن الدمج بين عدد من وكالات الأزياء التجارية.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية : إنها ستعلن أي تطورات جوهرية في حينه وذلك وفقاً للمتطلبات النظامية ذات الصلة.وعينت الشركة لازارد مستشاراً مالياً وشركة أبو حيمد وآل الشيخ والحقباني كليفورد تشانس مستشاراً قانونياً لها في هذه المناقشات.