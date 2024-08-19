شكرا لقرائتكم خبر عن «ماربل ديزاين»: اكتمال 35% من بناء مستودعات ومعارض لشركة تابعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) اكتمال 35% من بناء معارض ومستودعات لشركتها التابعة (شركة طريق المسكن للتطوير العقاري وهي شركة مملوكة بنسبة 100%).
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تستهدف الشركة إضافة منتجات جديدة تساهم في دعم خطط شركة ماربل ديزاين التوسعية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، تستهدف الشركة إضافة منتجات جديدة تساهم في دعم خطط شركة ماربل ديزاين التوسعية.
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