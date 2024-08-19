الاقتصاد

«ماربل ديزاين»: اكتمال 35% من بناء مستودعات ومعارض لشركة تابعة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع تصميم الرخام (ماربل ديزاين) اكتمال 35% من بناء معارض ومستودعات لشركتها التابعة (شركة طريق المسكن للتطوير العقاري وهي شركة مملوكة بنسبة 100%).
وبحسب بيان الشركة على تداول ، تستهدف الشركة إضافة منتجات جديدة تساهم في دعم خطط شركة ماربل ديزاين التوسعية.

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