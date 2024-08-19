شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم..استقرار أسعار الفراخ وارتفاع البيض فى الأسواق والان مع تفاصيل الخبر

استقرت بورصة الدواجن في مصر اليوم الإثنين 19 أغسطس 2024، ليبلغ سعر الفراخ البيضاء مستويات 65 جنيها تسليم أرض المزرعة ويصل السعر النهائي للمستهلكين 75 إلى 85 جنيها للكيلو تقريباً.

أسعار الفراخ البيضاء في المزرعة شهدت تغيرات كبيرة على مدار آخر شهر، واتجه السعر للصعود إلى مستوى 75 جنيها للجرام، قبل أن ينخفض إلى 65 جنيها ويستقر عند هذا المستوى.

وسجل سعر البيض في الأسواق ارتفاعا عند 160 جنيها للبيض الأبيض و162 جنيها للبيض البلدي و161 للبيض الأحمر، وتضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار.