شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستهل تعاملات الأسبوع عند 3470 جنيها للجرام عيار 21 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الأسبوع بالتزامن مع التغيرات التي طرأت على سعر أوقية الذهب بالبورصة العالمية لتسجل مستوى فوق 2500 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 3470 جنيها للجرام.

أسعار الذهب في مصر: عيار 24 يسجل 3966 جنيها. عيار 21 يسجل 3470 جنيها. عيار 18 يسجل 2974 جنيها. عيار 14 يسجل 2313 جنيها. الجنيه الذهب 27760 جنيها.

الذهب العالمي

ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي خلال تداولات الأسبوع الماضي ليسجل مستوى تاريخي جديد، مع استمرار التوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب البنك الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر القادم إلى جانب استمرار الطلب على الذهب كملاذ آمن.

الأسواق تضع الآن احتمال بنسبة 75% أن يقوم البنك بخفض الفائدة ربع نقطة مئوية، واحتمال آخر بنسبة 25% أن يقوم البنك بخفض 50 نقطة أساس، وذلك بعد أن كانت التوقعات تقترب من 50% لكلا الاحتمالين.

بيانات أسعار المستهلكين التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع والتي تقيس أداء التضخم أظهرت ارتفاع معتدل في التضخم على المستوى الشهري، وهو الأمر الذي قلل من توقعات خفض الفائدة، هذا بالإضافة إلى تحسن في بيانات مبيعات التجزئة وطلبات إعانات البطالة الأمريكية، ليعمل هذا على تراجع مخاوف الركود الاقتصادي في الأسواق بشكل كبير، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

الجدير بالذكر أن الذهب استطاع الحفاظ على مكاسبه بالرغم من تحسن البيانات الأمريكية وتراجع توقعات خفض الفائدة، وذلك بسبب حقيقة أن البنك الفيدرالي في طريقه إلى خفض الفائدة بشكل أو بآخر وهو الأمر الإيجابي بالنسبة للذهب لأنه يقلل من تكلفة الفرصة البديلة للمعدن النفيس الذي لا يقدم عائد لحائزيه.