وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"

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القاهرة - سامية سيد - الشربيني: "أكتوبر الجديدة" تحتوي على أكبر عدد من وحدات المبادرة الرئاسية بإجمالى 154 ألف وحدة مسلمة وفى مراحل التنفيذ والطرح

تم وجارٍ تنفيذ 86 مشروعاً خدميا "مدارس ـ حضانات ـ وحدات صحية ـ أسواق تجارية - منشآت رياضية ـ وغيرها" بمدينة أكتوبر الجديدة

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمحورى منخفضى ومتوسطى الدخل بمدينة أكتوبر الجديدة، موضحاً أن مدينة أكتوبر الجديدة، تحتوي على أكبر عدد من وحدات المبادرة الرئاسية على مستوى الجمهورية، بإجمالى 154 ألف وحدة مسلمة، وفى مراحل التنفيذ والطرح.



وأوضح الوزير، أنه تم وجارٍ تنفيذ 86 مشروعاً خدميا بمدينة أكتوبر الجديدة، لتقديم مختلف الخدمات لسكان وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وهى، 20 مدرسة، و15 حضانة، و27 سوقا تجارية، و14 وحدة صحية، و5 ملاعب رياضية، و3 مراكز شباب، وناد اجتماعي، ومجمع شرطي.

وأشار وزير الإسكان، إلى أن الدولة المصرية، ومنذ تولى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أولت اهتماماً كبيراً بتوفير وحدات سكنية ملائمة، داخل تجمعات سكنية حضارية متكاملة الخدمات، لشريحة الشباب ومحدودى الدخل، حيث أطلقت الدولة أضخم مشروع سكنى لمحدودي الدخل فى العالم، وهو المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمحور منخفضي الدخل، على مستوى جميع محافظات الجمهورية، سواء فى العمران القائم، أو المدن الجديدة.

وحدات سكن لكل المصريين

وحدات سكن لكل المصريين

وحدات سكن لكل المصريين