شكرا لقرائتكم خبر عن بيع محال تجارية بمناطق مختلفة بمدينة برج العرب الجديدة.. واستكمال أعمال الطرق بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد جهاز مدينة برج العرب الجديدة، جلسة المزاد العلني لبيع 14محلاً وصيدلية، لزيادة الخدمات، وذلك بحضور المهندس السيد همام، رئيس جهاز المدينة، ومسئولي مجلس الدولة وقطاع الشئون التجارية والعقارية، وقطاع الشئون المالية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ووزارة المالية وقيادات الجهاز وشرطة التعمير .

وفي هذا الإطار، أوضح رئيس جهاز مدينة برج العرب الجديدة، أن مساحات المحال التي تم بيعها تراوحت من 15 م2 : 77 م2، مضيفاً أن جلسة المزاد أسفرت عن بيع 12 محلاً من إجمالي 14 محلا تم طرحها.

وفي سياق متصل، تابع المهندس السيد همام، أعمال تطوير وتوسعة المدخل الغربي للمدينة، وكذا أعمال الأسفلت للطبقة السطحية والتجهيز لأعمال صب الكوبري السطحي لمصرف الغربانيات.



كما تابع رئيس الجهاز أعمال التشغيل والصيانة لمحطات وروافع الصرف الصحي بمناطق الإسكان الاجتماعي للوقوف على مدى الالتزام بكافة المعايير المطلوبة والتأكيد على التزام الشركة المسند لها الأعمال بكافة التوجيهات الصادرة في هذا الشأن.