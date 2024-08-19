الاقتصاد

صعود جماعي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

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القاهرة - سامية سيد - كتب هانى الحوتى

الإثنين، 19 أغسطس 2024 10:29 ص

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 29509 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 36032 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 12776 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 6783 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 9750 نقطة.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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