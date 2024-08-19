شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جدوى للاستثمار توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الثاني من عام 2024م.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن إجمالي الأرباح الموزعة 37,301,957 ريال.

وأضافت أن عدد الوحدات القائمة التي ستتم التوزيعات النقدية على أساسها 186,509,785.

وأفادت بأن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.20 ريال، فيما تبلغ نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.69%.

وأشارت إلى أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول كما في تاريخ 1445-12-24 الموافق 2024-06-30.

وأوضحت أن أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1446-02-24 الموافق 2024-08-28.

ونوهت بدفع التوزيعات خلال (20) يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.