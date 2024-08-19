شكرا لقرائتكم خبر عن بنك تنمية الصادرات: إطلاق منصة لتشبيك صغار ومتوسطى المصدرين أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت ياسمينا الحسيني رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي في بنك تنمية الصادرات، إطلاق منصة "ebank-Tradeword.com" خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار استراتيجية البنك لدعم وتمويل المصدرين وتحقيق استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات المصرية لتبلغ 145 مليار دولار سنويا .

وأشارت خلال كلمتها في الجلسة الافتتاحية لفعاليات النسخة الأولى من مؤتمر اكسبو كونسلتانت جلوبال حول دور المعارض الدولية في زيادة الصادرات المصرية ، ان المنصة تستهدف تشبيك صغار ومتوسطى المصدرين مع المستوردين، موضحة أن المرحلة الأولى من إطلاق المنصة تستهدف 400 مصدر ومن المستهدف أن يصل عدد المصدرين إلى 1500 مصدر خلال العام الأول من الإطلاق.



وأوضحت الحسيني أن المنصة تتيح للمصدر التعامل مع أكثر من 12 بنك عالمي و25 ألف عميل، ومن خلال التعريف الكودي يستطيع المصدر ومن خلال التعريف الكودي يستطيع المصدر التعامل مع مختلف الموردين والحصول على أفضل الأسعار.



وأكد الحسيني أن البنك سيقوم بتقديم برامح توعية وتثقيف وتدريب للمصدرين لمساعدتهم علي نفاذ منتجاتهم للأسواق الخارجية وفتح أسواق تصديرية جديدة .



