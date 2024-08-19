شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب العالمية تتراجع بسبب عمليات جنى الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك بسبب عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع التاريخي الذي سجله الذهب يوم الجمعة الماضية، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر القادم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.2% لتسجل أدنى مستوى عند 2495 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2506 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2503 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

ويأتي هذا بعد أن ارتفع سعر الذهب يوم الجمعة إلى أعلى مستوى تاريخي عند 2509 دولار للأونصة، ليغلق المعدن النفيس تداولات الأسبوع الماضي فوق المستوى 2500 دولار، ويكون الذهب ارتفع بهذا منذ بداية العام بنسبة تتخطى 20%.



حماس الأسواق وتزايد توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعه القادم في سبتمبر تسبب في دعم أسعار الذهب بشكل كبير، ليتمكن نهاية الأسبوع الماضي من الوصول إلى المستوى المحوري الجديد 2500 دولار للأونصة الذي يحاول اختراقه من فترة طويلة.

أيضاً ارتفاع الطلب على الذهب يوم الجمعة كملاذ آمن تحسباً لأية تطورات قد تحدث خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع ساعد على ارتفاع الذهب يوم الجمعة بنسبة 2.1% وهو أكبر ارتفاع يومي منذ 13 ديسمبر 2023.



الأسبوع الماضي شهد صدور بيانات التضخم الأمريكية التي أظهرت ارتفاع محدود بالإضافة إلى بيانات مبيعات التجزئة وطلبات اعانات البطالة الأمريكية التي أظهرت تحسن ساعد على تقليل مخاوف الأسواق بشأن الركود في الاقتصاد الأمريكي والذي كان السبب وراء موجة بيع قوية في الأسواق المالية خلال الفترة الأخيرة.