شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سليم: دور بارز للمبادرة الوطنية "ابدأ" في النهوض بصناعة الدواء بمصر.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد سليم رئيس مجلس إدارة شركة (صحة) الطبية في فيديو خاص نشر علي الصفحة الرسمية للمبادرة الوطنية "ابدأ"، إن مشروع مدينة الخامات الدوائية يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتابع نستورد مواد خام الصناعات الدوائية بقيمة مليار ونصف دولار سنويًا، والمفترض مع زيادة الاسعار عالميًا أن تصل الفاتورة إلى 2 مليار دولار سنوياً ومن هنا جاءت فكرة المدينة الدوائية والتي ستعمل على توفير 300 مادة خام دوائية.

وأضاف أنه "حين أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة "ابدأ"، قمنا بإنشاء تحالف يتكون من مجموعة من الشركات المصرية لديها خبرة في مجال صناعة الدواء، وتم التواصل مع مبادرة "ابدأ "، حيث قامت بتسهيل تطوير وإستلام الأرض المخصصة من الجهات الحكومية.

وأشار إلى أنه تم تأسيس 3 شركات لصناعة الخامات الدوائية، وهى شركة "فارما" لصناعة الخامات الدوائية من مصادر كيمائية مخلقة، وشركة " هيربا " لصناعة الخلاصات من النباتات الطبية، وشركة "سيترو" ايجيبت لصناعة المواد الكيمائية، أن هذا المشروع يعمل به نحو 2000 عامل مبدئيا .

وأوضح أن المدينة جاري العمل عليها خلال العام الجاري 2024 بشكل أوسع، وسيكون لها دورًا كبيرًا في تعميق الصناعات الدوائية كمكون محلي بما يقلل فاتورة استيراد المواد الخام بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المستلزمات الطبية الحيوية.

ومع انطلاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ستكون هناك انطلاقة أكبر لتطوير منظومة الوحدات الصحية والمراكز الطبية، والمستشفيات القائمة في المراكز بالمحافظات والريف المصري، وسيتم تقديم خدمة صحية أفضل علي أعلى مستوى من الرعاية الصحية لأكثر من 58 مليون مواطن يقطنون في الريف وذلك طبقا لتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وأخيرا وليس اخراً كشف رئيس مجلس ادارة مدينة الخامات الدوائية انه من خلال الشراكة مع مبادرة " ابدأ" تعاقدنا مع بيوت خبرة عالمية لانشاء المشروع ونقل تكنولوجيا صناعة الخامات الدوائية فى مصر.



