شكرا لقرائتكم خبر عن 45 مليون ريال دعما للمنشآت في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.