شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.036 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 35794 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 12683 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9693 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2827 نقطة.