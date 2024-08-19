شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج التدريبي لأكاديمية الأمن السيبراني لتدريب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

شهد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات فعاليات اطلاق المرحلة الثانية "خريجين" من البرنامج التدريبي لأكاديمية الأمن السيبراني لتدريب النشء والشباب بالمعهد القومي للاتصالات بمقر مركز ابداع مصر الرقمية بمحافظة الجيزة، الذى تقدمه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التعاون بين المعهد القومي للاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبرعاية شركتي سيبر إكس (CYBERX) وبرق للأنظمة (BARQ Systems).

وفى كلمته أكد المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن إطلاق هذا المعسكر التدريبي يأتي في إطار العمل المستمر على حماية الأطفال والشباب من مخاطر الاستخدام الخاطئ للإنترنت، وذلك من خلال زيادة التوعية بالأمن السيبراني أو أمن الإنترنت، وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى من الإنترنت والخدمات الرقمية المختلفة على النحو الذى يسهم في إعداد أجيال واعية ومدركة لأهمية الالتزام بمبادئ الأمن والسلامة عند الدخول على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" الذى أصبح لا غنى عنه في شتى مجالات الحياة.



وفى كلمته أشار الدكتور أحمد خطاب مدير المعهد القومي للاتصالات الي حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على رفع الوعى حول الأمن السيبراني ومخاطره لدى مختلف فئات المجتمع واعداد كوادر منذ الصغر قادرة على التعامل مع أخطار الأمن السيبراني؛ مشيرا الي أن الاكاديمية في مراحلها الثلاث تستهدف تدريب أكثر من 1300 متدرب على مدار شهرين كما يتضمن البرنامج في المراحل الموجهة للفئات العمرية المتقدمة أنشطة عملية وألعاب تفاعلية باستخدام الواقع الافتراضي virtual reality أعدت خصيصاً للتوعية بالأمن السيبراني يتم تنفيذها لأول مرة في مصر.

هذا وقام المهندس محمد شمروخ والدكتور أحمد خطاب ولفيف من قيادات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمعهد القومي للاتصالات بتفقد الأنشطة المختلفة بالأكاديمية وإجراء حوار مفتوح مع المتدربين ومشاركتهم في الأنشطة التفاعلية والاستماع الي آرائهم ومقترحاتهم.

جدير بالذكر أن البرنامج التدرببى الذى تقدمه الأكاديمية يتضمن 3 مراحل؛ تستهدف المرحلة الأولى تدريب 400 طالب فى مراحل التعليم قبل الجامعى ‏‏من عمر 12 سنة إلى 17 سنة تم تنفيذها بمقر المعهد القومى للاتصالات بالقرية الذكية، فيما تستهدف المرحلة الثانية تدريب 450 طالب جامعى فى مركز إبداع مصر الرقمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بينما تستهدف المرحلة الثالثة 450 خريج جامعى فى مركز إبداع مصر الرقمية الجيزة؛ومن النخطط أن يتم التوسع مستقبلاً في هذا البرنامج ليشمل مراكز ابداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات. يذكر انه يتم منح المتدربين شهادة من المعهد القومى للاتصالات عقب انتهاء فترة التدريب في كل مرحلة.