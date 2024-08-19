شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول يتابع مع مسؤولى فاروس انرجى برنامج الحفر الاستكشافى بمناطق امتيازها والان مع تفاصيل الخبر

التقي المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية مسؤولي شركة فاروس انرجي الانجليزية العاملة في البحث عن البترول و إنتاجه بمنطقتي امتياز الفيوم و شمال بني سويف.

ضم اللقاء كل من كاترين رو الرئيسة التنفيذية للشركة والجيولوجي ماجد عبدالحليم مدير الشركة في مصر والمهندس محمد سيد مدير عمليات الشركة، بحضور المهندس علاء حجر وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للمكتب الفني .

وخلال اللقاء تابع الوزير مع مسؤولي الشركة برنامج الحفر الاستكشافي الذي نفذته بمناطق امتيازها وحقق نتائج إيجابية في الوصول إلي احتمالات بترولية جيدة لتنميتها وإنتاجها، مؤكدا أهمية تكثيف الأعمال في مناطق امتياز الشركة لتسهم بشكل فعال في الاستفادة من الاحتياطيات مع ضرورة إدارة الخزانات البترولية بالشكل الأمثل للحفاظ علي كفاءة العمليات والإنتاج، كما اكد اهمية استهداف الطبقات الاكثر عمقاً التي تفتح آفاقاً جديدة لاكتشاف المزيد من الاحتياطيات البترولية .

وأكد مسؤولو الشركة من جانبهم حرصها علي تنمية أعمالها في مصر، وأنها تتطلع لمضاعفة الإنتاج من نحو 3 آلاف برميل يومياً الي 6 الاف برميل خلال عامين في ضوء ماتعمل عليه لتنمية الابار الجديدة ، كما تستهدف العمل علي الطبقات الاكثر عمقاً مستهدفة الوصول إلي مكامن جديدة للبترول الخام.