شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: الشركة الوطنية للطباعة تتقدم بمستندات تجزئة القيمة الاسمية إلى جنيه للسهم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت إدارة البورصة، عن تقدم الشركة الوطنية للطباعة، بمستندات تجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 جنيهات إلى جنيه، برأس مال مصدر قدره 211.7 مليون جنيه ليصبح عدد الأسهم المصدرة بعد التجزئة 211.7 مليون سهم بدلًا من 21.2 مليون سهم، وأن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.

كما أعلنت البورصة، عن تقدم الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية، بمستندات قيد زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى مليار جنيه، وقيد تعديل المركز الرئيسي والمحل القانوني لها، يأتي ذلك في ضوء تعديل المواد (4، 6) من النظام الأساسي للشركة، وأن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد.

في نفس السياق تقدمت شركة المنصورة للدواجن، بمستندات قيد أسهم زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع من 97.4 مليون جنيه إلى 125 مليون جنيه بزيادة قدرها 27.6 مليون جنيه بإصدار عدد 137.8 مليون سهم (بتوزيع أسهم مجانية) بقيمة اسمية قدرها 0.20 جنيه للسهم تمويلا من أرباح العام الظاهرة بالقوائم المالية في 31/12/2023، وأن المستندات المقدمة من الشركة جاري فحصها واستكمالها ودراستها تمهيدا للعرض على لجنة القيد بالبورصة.