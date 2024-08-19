شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية توافق على إصدارات أسهم تأسيس شركات بقيمة 55.9 مليار جنيه خلال 6 شهور والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال شهر يونيو 2024، وبلغت 233 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 55.9 مليار جنيه، مقارنة بـ264 موافقة خلال شهر يونيو من عام 2023 بقيمة مصـدرة قدرها 62.1 مليار جنيه، ومن ثم شهدت عدد الإصدارات انخفاضًا بنسبة 11.7%، وبقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة انخفاض 10%.

ووزعت الموافقات بين 230 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 53.3 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2024 مقابل 260 موافقة بقيمة 54.7 مليار جنيه خلال شهر نفسه من عام 2023 بنسبة انخفاض 11.5% في عدد الموافقات، 2.7% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات أسهم زيادة رأس المال 3 موافقات بقيمة 2.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو عام 2024 مقارنة مع 4 موافقات بقيمة 7.4 مليار جنيه خلال شهر يونيو لعام 2023 بنسبة انخفاض 25% في عدد الموافقات، و64.4% بقيمة التأسيس.

وأضافت الهيئة، فى تقرير حصل ”الخليج 365” على نسخة منه، أن عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024 بلغت 1620 موافقة بقيمة مصدرة قدرها 318.4 مليار جنيه، مقارنة بـ1454 موافقة بقيمة مصـدرة قدرها 184.6 مليار جنيه، خلال الفترة الماثلة من العام الماضي، ومن ثم شهدت عدد الموافقات نموًا بنسبة 11.4%، ونموًا بقيمة التأسيس وزيادات رؤوس الأموال بنسبة 72.5%.

ووزعت الموافقات بين 1608 موافقة لتأسيس شركات بقيمة 301.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى يونيو من عام 2024 مقابل 1437 موافقة، بقيمة 164.5 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها لعام 2023 بنسبة نمو 11.9% في عدد الموافقات، وبنسبة نمو 83% بقيمة التأسيس، فيما بلغت عدد الموافقات على إصدارات تعديل القيمة الاسمية وخفض رأس المال 12 موافقة بقيمة 17.3 مليار جنيه مقارنة مع 17 موافقة بقيمة 20.1 مليار جنيه خلال فترة المقارنة بنسبة انخفاض 29.4% في عدد الموافقات و13.7% بقيمة التأسيس.