شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط القومي يدشن "الدبلوم المهنى في الحوكمة" لمستشاري وزارة العدل والان مع تفاصيل الخبر

دشن معهد التخطيط القومي، البرنامج التدريبي "الدبلوم المهني في الحوكمة والتنمية المستدامة" لـ 29 متدرباً من قيادات وزارة العدل، والمحاكم، والهيئات القضائية، بالتعاون مع كل من وزارة العدل، ومشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID) ، خلال الفترة من18 أغسطس إلى 23أكتوبر2024، بحضور المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل، ود. أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، وأ.عمرو عبدالله مدير مشروع الحوكمة الاقتصادية.

وفى كلمته أعرب الدكتور أشرف صلاح الدين عن سعادته بالشراكة مع وزارة العدل، لتنفيذ مجموعة من البرامج لبناء قدرات كوادر وزارة العدل والهيئات التابعة لها، واستكمالاً لما يتم تنفيذه بنجاح بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، موضحاً أن البرنامج الحالي من بين 12 برنامجاً سيتم تنفيذهم خلال الفترة القادمة، لافتاً إلى أن البرنامج التدريبي يستهدف تعريف المشاركين من قيادات وزارة العدل بالمفاهيم والمعلومات المتعلقة بالحوكمة والتنمية المستدامة، وإكسابهم بعض خبرات الحوكمة بمستوياتها المختلفة في تجارب عالمية وإقليمية، فضلاً عن تنمية المهارات الذهنية والمهنية لهم من خلال تفعيل تطبيق الحوكمة لدعم الشفافية والمساءلة والاستدامة.

ومن جانبه أشاد المستشار خالد النشار بالتعاون البناء بين وزارة العدل ومعهد التخطيط القومي في مجالات التخطيط والتنمية البشرية للاستفادة من خدماته البحثية والتدريبية على نحو يدعم صانع ومتخذ القرار، والذى يلبى احتياجات وزارة العدل لتعزيز قدرات الكوادر البشرية وتنمية مهاراتهم وصولاً لاكتساب المهارات التخطيطية وتنميتها.

كما أوضح أ. عمرو عبد الله، أن مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ،(USAID) ، له عدة أهداف من بينها دعم بناء قدرات العاملين المدنيين بالدولة والجهات والهيئات القضائية المختلفة، وتحسين أداء مصر في عدد من المؤشرات الدولية ومؤشرات الحوكمة الدولية، ويتم تنفيذه مع العديد من الجهات الحكومية، من بينها هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة التعاون الدولي، والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وعدد آخر من الجهات الحكومية المختلفة.

ويأتي هذا فيما يتضمن البرنامج التدريبي عدة محاور تتمثل في "التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة" والذي يتناول مفهوم التخطيط الاستراتيجي وأهميته، ومستويات التخطيط الاستراتيجي، فضلاً عن مبادئه وأنواعه ومكوناته، بالإضافة إلى استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ونماذج لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع العدالة، إلى جانب مجموعة أخرى من الموضوعات.

كما يتناول المحور الثاني " الحوكمة " من حيث مفهوم الحوكمة والشفافية، ومفاهيم وخلفيات ومؤشرات الحوكمة وعلاقتها بالتنمية المستدامة، فضلاً عن المرجعيات والأدوار الرئيسة للحوكمة في مصر، علاوة على متطلبات التحسين والتطوير. يأتي هذا بينما يركز المحور الثالث على" إدارة المخاطر " من خلال توضيح مفهوم وآليات إدارة المخاطر والخصائص والمؤشرات، وكذلك التحديات والمتغيرات المؤثرة على إدارة المخاطر، واستعراض سبل وضع خطط وسياسات إدارتها، فضلاً عن متابعتها وتقييمها.

وتحت عنوان " المراجعة الداخلية وتعزيز حوكمة المنظمات" يأتى المحور الرابع الذى يسلط الضوء على موضوعات تتعلق بالمراجعة الداخلية، من حيث المفاهيم والمبادئ والأهداف، ومعايير وأدوات وأخلاقيات المراجعة الداخلية وطنياً ودولياً. جدير بالذكر أن البرنامج التدريبي يتم تنفذه بمشاركة نخبة من الأساتذة والخبراء بالمعهد، وهم د. أحمد عاشور، د. أمل زكريا، د. محمد المغربي، د. عمرو نبيل، د. أسماء عزت، د. خالد السملاوى.،ويأتى انطلاقاً من حرص المعهد على تنمية الكوادر البشرية، واتباع الأساليب العلمية في تنمية المهارات وبناء القدرات المعرفية والإبداعية في مختلف المجالات.



