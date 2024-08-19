شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.4% عند 12023 نقطة، وبتداولات بلغت 8 مليارات ريال.

وبحسب بيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 346.192 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.244 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 142 شركة ارتفعت أسهم 142 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 81، من بين 238 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، بروج للتأمين، والبحر الأحمر، والباحة، والإعادة السعودية، والشرقية للتنمية، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أسمنت الرياض، والتعاونية، وأنابيب، والمراعي، ونسيج، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.3%، عند 25792 نقطة، وبتداولات بلغت 35.844 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.046 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 55.487 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 38 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 29، من بين 94 شركة مدرجة في السوق الموازية.