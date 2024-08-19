شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق الاستثمارت العامة: ساهمنا في استحداث 763 ألف وظيفة والان نبدء بالتفاصيل



وأصدر صندوق الاستثمارات العامة تقريره السنوي لعام 2023، الذي أظهر استمرار استراتيجية عمل الصندوق كمحرك ودافع رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، في تسجيل معدلات أداء ونمو قوية، تواكب رؤية 2.87 تريليون ريال قيمة أصول يديرها الصندوق وفقا للتقرير تجاوز القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها الصندوق 2.87 تريليون ريال، بحلول 31 ديسمبر الماضي، وبمعدل نمو سنوي بلغ 29%، مقارنة بعام 2022.

وبحسب التقرير، بلغ متوسط إجمالي لعائد المساهمين على أساس سنوي 8.7% منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، فيما يبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة حالياً لدى الصندوق 3.47 ترليون ريال تعادل 925 مليار دولار). إنجازات متسارعة وحقق الصندوق خلال 2023 إنجازات متسارعة، عبر العديد من الركائز والقطاعات الاستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة.

وطبّق الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA.

وبموجب تلك المعايير بلغ صافي العائد النقدي الإجمالـي لـكل مـن محفظـة الاسـتثمارات الهادفـة إلـى تطويـر القطاعـات الواعـدة وتنميتهـا، ومحفظـة الاسـتثمارات فـي الشركات السـعودية 42 مليـار ريـال للعـام 2023 (قرابة 11.2 مليار دولار)، أي مـا يقـارب ضعـف الهـدف المحـدد بــ 20 مليـار ريـال (5.3 مليار دولار تقريبا). المشاريع العقارية وبلغ حجم أصول محفظـة الاسـتثمارات فـي المشـاريع العقارية ومشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة السـعودية شـهد نمواً بنسـبة %15 مقارنة بنهاية 2022 ليصـل إلـى 233 مليـار ريـال.

وبحسب التقرير بلـغ إجمالـي حجم الأصول في محفظـة الاسـتثمارات الدوليـة 586 مليـار ريـال بنهايـة عـام 2023م، بنمو يزيد عن 14% مقارنة بالعــام الســابق.

وتــؤدي محفظــة الاســتثمارات العالميــة الاستراتيجيــة دوًرا جوهريـًا فــي تعزيــز المحفظــة الدوليــة الواســعة للصنــدوق وتطويـر رأس المـال علـى المـدى الطويـل مـع التركيز علـى الاسـتثمارات ذات التـأثير التــي تولــد عوائــد كــبيرة بمــرور الوقــت. منصة القطاع الخاص وشـّكّل إطلاق منصـة القطـاع الخـاص التابعـة للصنـدوق خلال 2023 علامـة فارقـة ومهمـة فـي تسـليط الضوء على الفرص التي تتيـح لـلشركات المحليـة التوافـق مـع استثمارات وأنشطة صنـدوق الاسـتثمارات العامـة وتمكينها.

ونوه التقرير بإطلاق عــدة مبــادرات رئيســية مــن خلال المنصــة، بمــا فــي ذلــك برنامــج تنميــة المحتــوى المحلــي للصنــدوق ”مســاهمة“، وبرنامــج تطويــر المورديــن، مع تقديــم رؤيــة أفضــل لشركات القطــاع الخــاص، حــول فــرص المورديــن والاســتثمار مــع صنــدوق الاســتثمارات العامــة وشركات محفظتــه. استراتيجية تمويل ويطبق الصندوق استراتيجية تمويل راسخة قائمة على أربعة مصادر تمويل واضحة، وهي: زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات، ونقل الأصول من الدولة إلى الصندوق، وذلك بما يضمن قدرته على تمويل أنشطته على المدى البعيد، وتحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية على المدى الطويل.

وتعزيزاً لمنظومة الحوكمة التي يطبقها صندوق الاستثمارات العامة، أعلن الصندوق في الربع الأخير من عام 2023، عن امتثاله الطوعي لمعايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) من معهد CFA، تأكيداً على التزامه بأفضل الممارسات العالمية في إعداد التقارير عن أداء الاستثمار.

ويحظى الصندوق بتصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن "مشروع الدرعية" كخامس المشاريع الكبرى التابعة للصندوق، كما قام الصندوق بتأسيس وإطلاق 23 شركة محلية، ليصل إجمالي عدد الشركات التي أنشأها منذ عام 2017 إلى 95 شركة.

واستهدفت حزمة الشركات الجديدة التي أسّسها الصندوق خلال عام 2023، تمكين القطاعات الواعدة، حيث أطلق "طيران الرياض" كناقل جوي وطني جديد بمعايير عالمية لدعم نمو قطاعي السياحة والنقل.

وعزّزت استراتيجية عمل الصندوق خلال عام 2023، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلي، ووقّع الصندوق مشروعا مشتركا مع شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي" لإنشاء مصنع جديد في المملكة، وعقد شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية "بيريللي"، لتصنيع الإطارات محلياً لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.

وأطلق الصندوق مشروعاً مشتركاً مع شركة "باوستيل الصينية" لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.

وتعزيزاً لتحقيق الاستدامة ودفعاً لجهود العمل من أجل البيئة والمناخ، جمع صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، ما يصل إلى 20.63 مليار ريال (5.5 مليار دولار) من خلال إصداره الثاني للسندات الخضراء. أبرز منجزات عام 2023: - يناير 2023: الإعلان عن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة للصندوق.

- يناير 2023: أسّس الصندوق شركة "منارة المعادن" بالتعاون مع شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، لتطوير قطاع التعدين باعتبار الركيزة الاقتصادية الثالثة للمملكة.

- مارس 2023: الإعلان عن شركة طيران الرياض – كناقل جوي وطني جديد للمملكة -لربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.

- مارس 2023: أعلن صندوق الاستثمارات العامة – خلال فعاليات منتدى القطاع الخاص – عن 3 مبادرات رئيسية كجزء من جهوده الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، تشمل برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة"، ومبادرة برنامج "تطوير المورّدين"، ومنصّة القطاع الخاص.

- مايو 2023: وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو، وشركة "باوستيل الصينية" شراكة لإنشاء أول مجمع متكامل لتصنيع ألواح الصلب في المملكة.

- يونيو 2023: أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة الاستثمار الدوائي (لايفيرا).

- يوليو 2023: وقّع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني، لتعزيز التعاون والاستثمار، للمساهمة في إطلاق استثمارات جديدة وواعدة تحفز نمو الاقتصاد العماني.

- يوليو/أكتوبر 2023: الإعلان عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)، وشركة البلد للتطوير العقاري.

- سبتمبر 2023: أعلنت شركة "لوسِد" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية عن بدء إنتاج مصنعها في المملكة.

- أكتوبر 2023: اعتمد صندوق الاستثمارات العامة صفقتين جديدتين مرتبطتين بمستقبل النقل والتنقل: الأولى لمشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي"، لبناء مصنع جيد في المملكة، والثانية شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية "بيريللي" لتصنيع الإطارات في المملكة.

- نوفمبر 2023: أعلن صندوق الاستثمارات العامة التزامه الطوعي بمعايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA.

وقال ياسر السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة: "يؤكد التقرير السنوي لعام 2023 على متانة الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة وفعالية استراتيجياته، مع تحقيق محفظتنا الاستثمارية 8.7% كمتوسط إجمالي لعائد المساهمين على أساس سنوي منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ووصول قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 2.87 تريليون ريال مع نمو بواقع 29%".

وأضاف: "يواصل الصندوق تطبيق استراتيجيات تمويل مبتكرة، بما يدعم جهوده لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، واستحداث الوظائف محلياً وعالمياً، تحقيقاً لأهداف الصندوق وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030."

وقال سعد الكرود، كبير الإداريين و الأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة: "خلال عام 2023، واصل الصندوق إطلاق القطاعات الواعدة، حيث أسس 23 شركة جديدة وساهم في استحداث أكثر من 730,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة".

وأضاف: "وصلت القيمة الإجمالية للأصول المدارة إلى 2.87 تريليون ريال، وسيواصل الصندوق تحقيق أهدافه بدفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم". الدمام - شريف احمد - كشف التقرير السنوي لصندوق الاستثمارات العامة لعام 2023، أن الصندوق أسهم في استحداث 730 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة حتى نهاية عام 2023، علماً أن إجمالي عدد الوظائف المستحدثة بحلول الربع الأول من 2024 بلغ 763 ألف وظيفة.وأصدر صندوق الاستثمارات العامة تقريره السنوي لعام 2023، الذي أظهر استمرار استراتيجية عمل الصندوق كمحرك ودافع رئيسي للتحول الاقتصادي في المملكة، في تسجيل معدلات أداء ونمو قوية، تواكب رؤية السعودية 2030، وتساهم في تعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم.وفقا للتقرير تجاوز القيمة الإجمالية للأصول التي يديرها الصندوق 2.87 تريليون ريال، بحلول 31 ديسمبر الماضي، وبمعدل نمو سنوي بلغ 29%، مقارنة بعام 2022.وبحسب التقرير، بلغ متوسط إجمالي لعائد المساهمين على أساس سنوي 8.7% منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، فيما يبلغ إجمالي الأصول تحت الإدارة حالياً لدى الصندوق 3.47 ترليون ريال تعادل 925 مليار دولار).وحقق الصندوق خلال 2023 إنجازات متسارعة، عبر العديد من الركائز والقطاعات الاستراتيجية في المملكة والعالم، بما فيها النقل والتعدين والعقارات والبنية التحتية والصحة والاتصالات والتقنية والسياحة والرياضة.وطبّق الصندوق في تقريره السنوي معايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA.وبموجب تلك المعايير بلغ صافي العائد النقدي الإجمالـي لـكل مـن محفظـة الاسـتثمارات الهادفـة إلـى تطويـر القطاعـات الواعـدة وتنميتهـا، ومحفظـة الاسـتثمارات فـي الشركات السـعودية 42 مليـار ريـال للعـام 2023 (قرابة 11.2 مليار دولار)، أي مـا يقـارب ضعـف الهـدف المحـدد بــ 20 مليـار ريـال (5.3 مليار دولار تقريبا).وبلغ حجم أصول محفظـة الاسـتثمارات فـي المشـاريع العقارية ومشـاريع تطويـر البنيـة التحتيـة السـعودية شـهد نمواً بنسـبة %15 مقارنة بنهاية 2022 ليصـل إلـى 233 مليـار ريـال.وبحسب التقرير بلـغ إجمالـي حجم الأصول في محفظـة الاسـتثمارات الدوليـة 586 مليـار ريـال بنهايـة عـام 2023م، بنمو يزيد عن 14% مقارنة بالعــام الســابق.وتــؤدي محفظــة الاســتثمارات العالميــة الاستراتيجيــة دوًرا جوهريـًا فــي تعزيــز المحفظــة الدوليــة الواســعة للصنــدوق وتطويـر رأس المـال علـى المـدى الطويـل مـع التركيز علـى الاسـتثمارات ذات التـأثير التــي تولــد عوائــد كــبيرة بمــرور الوقــت.وشـّكّل إطلاق منصـة القطـاع الخـاص التابعـة للصنـدوق خلال 2023 علامـة فارقـة ومهمـة فـي تسـليط الضوء على الفرص التي تتيـح لـلشركات المحليـة التوافـق مـع استثمارات وأنشطة صنـدوق الاسـتثمارات العامـة وتمكينها.ونوه التقرير بإطلاق عــدة مبــادرات رئيســية مــن خلال المنصــة، بمــا فــي ذلــك برنامــج تنميــة المحتــوى المحلــي للصنــدوق ”مســاهمة“، وبرنامــج تطويــر المورديــن، مع تقديــم رؤيــة أفضــل لشركات القطــاع الخــاص، حــول فــرص المورديــن والاســتثمار مــع صنــدوق الاســتثمارات العامــة وشركات محفظتــه.ويطبق الصندوق استراتيجية تمويل راسخة قائمة على أربعة مصادر تمويل واضحة، وهي: زيادة رأس المال عن طريق الدولة، والقروض وأدوات الدين، والعوائد المبقاة من الاستثمارات، ونقل الأصول من الدولة إلى الصندوق، وذلك بما يضمن قدرته على تمويل أنشطته على المدى البعيد، وتحقيق أهداف استراتيجيته التمويلية على المدى الطويل.وتعزيزاً لمنظومة الحوكمة التي يطبقها صندوق الاستثمارات العامة، أعلن الصندوق في الربع الأخير من عام 2023، عن امتثاله الطوعي لمعايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) من معهد CFA، تأكيداً على التزامه بأفضل الممارسات العالمية في إعداد التقارير عن أداء الاستثمار.ويحظى الصندوق بتصنيف A1 مع نظرة مستقبلية إيجابية من قبل وكالة موديز للتصنيف الائتماني، وتصنيف A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة من قبل وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.وأعلن صندوق الاستثمارات العامة عن "مشروع الدرعية" كخامس المشاريع الكبرى التابعة للصندوق، كما قام الصندوق بتأسيس وإطلاق 23 شركة محلية، ليصل إجمالي عدد الشركات التي أنشأها منذ عام 2017 إلى 95 شركة.واستهدفت حزمة الشركات الجديدة التي أسّسها الصندوق خلال عام 2023، تمكين القطاعات الواعدة، حيث أطلق "طيران الرياض" كناقل جوي وطني جديد بمعايير عالمية لدعم نمو قطاعي السياحة والنقل.وعزّزت استراتيجية عمل الصندوق خلال عام 2023، جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السوق المحلي، ووقّع الصندوق مشروعا مشتركا مع شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي" لإنشاء مصنع جديد في المملكة، وعقد شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية "بيريللي"، لتصنيع الإطارات محلياً لتلبية الاحتياجات المحلية والتصدير.وأطلق الصندوق مشروعاً مشتركاً مع شركة "باوستيل الصينية" لإنشاء مجمع متكامل لتصنيع الألواح الفولاذية في المملكة.وتعزيزاً لتحقيق الاستدامة ودفعاً لجهود العمل من أجل البيئة والمناخ، جمع صندوق الاستثمارات العامة خلال عام 2023، ما يصل إلى 20.63 مليار ريال (5.5 مليار دولار) من خلال إصداره الثاني للسندات الخضراء.- يناير 2023: الإعلان عن مشروع الدرعية كخامس المشاريع الكبرى التابعة للصندوق.- يناير 2023: أسّس الصندوق شركة "منارة المعادن" بالتعاون مع شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، لتطوير قطاع التعدين باعتبار الركيزة الاقتصادية الثالثة للمملكة.- مارس 2023: الإعلان عن شركة طيران الرياض – كناقل جوي وطني جديد للمملكة -لربط العاصمة السعودية بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030.- مارس 2023: أعلن صندوق الاستثمارات العامة – خلال فعاليات منتدى القطاع الخاص – عن 3 مبادرات رئيسية كجزء من جهوده الرامية إلى تمكين القطاع الخاص، تشمل برنامج تنمية المحتوى المحلّي "مساهمة"، ومبادرة برنامج "تطوير المورّدين"، ومنصّة القطاع الخاص.- مايو 2023: وقّع صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو، وشركة "باوستيل الصينية" شراكة لإنشاء أول مجمع متكامل لتصنيع ألواح الصلب في المملكة.- يونيو 2023: أطلق صندوق الاستثمارات العامة شركة الاستثمار الدوائي (لايفيرا).- يوليو 2023: وقّع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع جهاز الاستثمار العماني، لتعزيز التعاون والاستثمار، للمساهمة في إطلاق استثمارات جديدة وواعدة تحفز نمو الاقتصاد العماني.- يوليو/أكتوبر 2023: الإعلان عن تأسيس الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)، وشركة البلد للتطوير العقاري.- سبتمبر 2023: أعلنت شركة "لوسِد" الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية عن بدء إنتاج مصنعها في المملكة.- أكتوبر 2023: اعتمد صندوق الاستثمارات العامة صفقتين جديدتين مرتبطتين بمستقبل النقل والتنقل: الأولى لمشروع مشترك مع شركة صناعة السيارات الكورية "هيونداي"، لبناء مصنع جيد في المملكة، والثانية شراكة مع شركة الإطارات الإيطالية "بيريللي" لتصنيع الإطارات في المملكة.- نوفمبر 2023: أعلن صندوق الاستثمارات العامة التزامه الطوعي بمعايير أداء الاستثمار العالمي (GIPS®) الصادرة عن معهد CFA.وقال ياسر السلمان، رئيس الإدارة العامة للمالية في صندوق الاستثمارات العامة: "يؤكد التقرير السنوي لعام 2023 على متانة الأداء المالي لصندوق الاستثمارات العامة وفعالية استراتيجياته، مع تحقيق محفظتنا الاستثمارية 8.7% كمتوسط إجمالي لعائد المساهمين على أساس سنوي منذ بدء برنامج تحقيق الرؤية، ووصول قيمة الأصول تحت الإدارة إلى 2.87 تريليون ريال مع نمو بواقع 29%".وأضاف: "يواصل الصندوق تطبيق استراتيجيات تمويل مبتكرة، بما يدعم جهوده لدفع عجلة التحول الاقتصادي في المملكة، واستحداث الوظائف محلياً وعالمياً، تحقيقاً لأهداف الصندوق وانسجاماً مع رؤية السعودية 2030."وقال سعد الكرود، كبير الإداريين و الأمين العام لمجلس الإدارة في صندوق الاستثمارات العامة: "خلال عام 2023، واصل الصندوق إطلاق القطاعات الواعدة، حيث أسس 23 شركة جديدة وساهم في استحداث أكثر من 730,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة".وأضاف: "وصلت القيمة الإجمالية للأصول المدارة إلى 2.87 تريليون ريال، وسيواصل الصندوق تحقيق أهدافه بدفع جهود التنمية والتنويع الاقتصادي بالمملكة العربية السعودية، ورسم ملامح مستقبل الاقتصاد العالمي، وتعزيز مكانته كأحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم".