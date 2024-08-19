الاقتصاد

«بحر العرب» توقع عقد شراء برج مكتبي بـ59 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، اليوم الإثنين، عقد شراء البرج المكتبي مع محمد صالح السحيباني والمكون من 23 دور بمساحة إجمالية 6510 متر مربع.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يقع البرج المكتبي في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة وسيكون مقراً للشركة والشركات التابعة.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق شراء برج مكتبي في حي الصحافة شمال مدينة الرياض مكون من 23 دور بقيمة 59 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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