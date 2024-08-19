شكرا لقرائتكم خبر عن «بحر العرب» توقع عقد شراء برج مكتبي بـ59 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بحر العرب لأنظمة المعلومات، اليوم الإثنين، عقد شراء البرج المكتبي مع محمد صالح السحيباني والمكون من 23 دور بمساحة إجمالية 6510 متر مربع.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يقع البرج المكتبي في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة وسيكون مقراً للشركة والشركات التابعة.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق شراء برج مكتبي في حي الصحافة شمال مدينة الرياض مكون من 23 دور بقيمة 59 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية.
وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية، يقع البرج المكتبي في شمال مدينة الرياض بحي الصحافة وسيكون مقراً للشركة والشركات التابعة.
وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق شراء برج مكتبي في حي الصحافة شمال مدينة الرياض مكون من 23 دور بقيمة 59 مليون ريال غير شاملة ضريبة التصرفات العقارية تقسط لمدة عشر سنوات ميلادية تدفع على دفعات سنوية متساوية.