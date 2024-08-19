شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «حديد الرياض» إلى 2.53 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب بيان الشركة على تداول

وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 82%، بما يعادل زيادة قدرها 667 ألف ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الرياض للحديد في النصف الأول من 2024 بنسبة 0.5% إلى 2.534 مليون ريال، مقابل 2.522 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.وبحسب بيان الشركة على تداول السعودية ، يعود سبب الثبات النسبي لصافي أرباح الشركة إلى: ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 252%، بما يعادل زيادة قدرها 636 ألف ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 82%، بما يعادل زيادة قدرها 667 ألف ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.