الاقتصاد

ارتفاع أرباح «حديد الرياض» إلى 2.53 مليون ريال في النصف الأول من 2024

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «حديد الرياض» إلى 2.53 مليون ريال في النصف الأول من 2024 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة الرياض للحديد في النصف الأول من 2024 بنسبة 0.5% إلى 2.534 مليون ريال، مقابل 2.522 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على تداول ، يعود سبب الثبات النسبي لصافي أرباح الشركة إلى: ارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 252%، بما يعادل زيادة قدرها 636 ألف ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المصاريف البيعية والتسويقية بنسبة 82%، بما يعادل زيادة قدرها 667 ألف ريال مقارنةً بالفترة المماثلة من العام السابق.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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