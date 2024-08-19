شكرا لقرائتكم خبر عن «بنان» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بنان العقارية اتفاقية تسهيلات ائتمانية، اليوم، مع بنك الرياض متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بالإضافة إلى استمرار رهن بعض العقارات المرهونة سابقا.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل التوسع في الأعمال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بالإضافة إلى استمرار رهن بعض العقارات المرهونة سابقا.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل التوسع في الأعمال.