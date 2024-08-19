الاقتصاد

«بنان» توقع اتفاقية تسهيلات مع بنك الرياض بـ50 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وقعت شركة بنان العقارية اتفاقية تسهيلات ائتمانية، اليوم، مع بنك الرياض متوافقة مع الضوابط الشرعية.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة التمويل 50 مليون ريال، فيما تبلغ مدة التمويل 5 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر بالإضافة إلى استمرار رهن بعض العقارات المرهونة سابقا.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: تمويل التوسع في الأعمال.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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