شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع 8 قطاعات بالبورصة بجلسة الإثنين على رأسها البنوك والشحن بنسبة 0.9% والان مع تفاصيل الخبر

تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها مواد البناء بنسبة 7.3%، وصعدت قطاعات الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والعقارات بنسبة 0.7%، 0.5%، 0.4%، على الترتيب، وقفز قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 0.1%، وزاد قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.1%

فيما تراجعت 8 قطاعات على رأسها خدمات النقل والشحن، والبنوك بنسبة 0.9%، وهبط قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 0.8%، وانخفض قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والتجارة والموزعون بنسبة 0.3%، ونزل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاعا السياحة والترفيه، والرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.1%، بينما استقرت قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات التعليمية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.036 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 902.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.39%، والعرب على 4.52%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 231.7 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 129.3 مليون جنيه، 50.4 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 27.3 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 35794 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12683 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9693 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2827 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7384 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة.