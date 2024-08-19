شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الرقابة على الصادرات يكشف تطور صادرات مصر أول 7 أشهر من 2024 والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المهندس عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن صادرات القطاعات التصديرية في أول 7 أشهر من 2024 بلغت 23 مليار دولار .

وأوضح خلال فاعليات المؤتمر الأول لاكسبو كونسلتانت حول دور المعارض الدولية في زيادة صادرات مصر وتحقيق مستهدف 145 مليار دولار، والذى تستضيفه القاهرة، أن الصادرات ارتفعت خلال شهر يوليو الماضي بنحو 325 مليون دولار بنسبة 12% لتبلغ 3.146 مليار دولار مقارنة 2.821 مليار دولار خلال نفس الشهر من 2023.

وأضاف أن الواردات المصرية سجلت خلال يوليو الماضي نحو 6.5 مليار دولار مقارنة 6.222 مليار دولار خلال يوليو 2023 بارتفاع بلغ 4%.

وأوضح المهندس عصام النجار أن الدول العربية تربعت على قائمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة يناير -يوليو من العام الحالي بنحو 8.616 مليار دولار ،تلاها دول الاتحاد الأوروبي بنحو5.972 مليار دولار وفي المرتبة الثالثة الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 1.333 مليار دولار ثم في المرتبة الرابعة الدول الأفريقية بقيمة 1.255 مليار دولار وبالنسبة لباقي الدول بلغت 5.802 مليار دولار.

وأشار الى أن قطاع مواد البناء تصدر قائمة القطاعات المصدرة خلال (يناير-يوليو) بنحو 5.599 مليار دولار تلاه قطاع المنتجات الكيماوية والأسمدة بنحو 4.509 مليار دولار وفي المرتبة الثالثة قطاع الصناعات الغذائية بنحو 3.669 مليار دولار وفي المرتبة الرابعة قطاع السلع الهندسية والالكترونية بقيمة 3.098 مليار دولار وفي المرتبة الخامسة قطاع الحاصلات الزراعية بنحو 3.022 مليار دولار تلاه قطاع الملابس الجاهزة بقيمة 1.563 مليار دولار وفي المرتبة السابعة قطاع الغزل والمنسوجات بقيمة 638 مليون دولار تلاه قطاع الصناعات الطبية بقيمة 395 مليون دولار يليه قطاع المفروشات بقيمة 357 مليون دولار.