شكرا لقرائتكم خبر عن جولة ميدانية لمتابعة تطوير منظومة السلامة بـ"المصرية لإنتاج الإيثلين" والان مع تفاصيل الخبر

في إطار المتابعة الميدانية للمواقع الإنتاجية لمتابعة منظومة السلامة ودعم زيادة الوعى بها لدى العاملين بالمواقع الإنتاجية، أجرى الكيميائى جمال فتحى مستشار وزير البترول والثروة المعدنية للبيئة والسلامة والصحة المهنية ورئيس اللجنة العليا للسلامة بالوزارة يرافقه الكيميائى صلاح رياض مساعد رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للسلامة والبيئة، زيارة تفقدية للشركة المصرية لإنتاج الإيثلين "إيثيدكو" بالإسكندرية.

وقدم الكيميائي هشام رياض رئيس الشركة استعراضاً لأنشطتها ومشروعاتها المختلفة لدعم وتطوير منظومة السلامة وسلامة العمليات علاوة على تنفيذ مشروعات التوافق البيئي، مؤكداً التزامها بتطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة مع التركيز على التنفيذ الفعال لقواعد الحفاظ على الحياة وأساسيات سلامة العمليات كأولوية أولى للتشغيل الآمن بما يؤدى إلى استدامة العمليات الإنتاجية ومن ثم زيادة الإنتاج.

وأوضح تطبيق تقنيات التحول الرقمي فى المنظومة من خلال تطبيق برنامج تصاريح الأعمال الالكتروني E-Permit، وتطبيق برنامج Action Tracker لمتابعة الملاحظات الخاصة بالسلامة المهنية وسلامة العمليات وغيرها من الأنظمة الرقمية لرفع الكفاءة وتطوير الأداء والتشغيل الآمن .

وقدم الكيميائي هاني توفيق مدير عام السلامة بالشركة عرضاً عن أنشطة ومشروعات الشركة الحالية في السلامة وسلامة العمليات التى تؤكد رؤية وزارة البترول عليها ، والإجراءات الصادرة عنها في هذا المجال حيث تتم حالياً إجراءات تقييم جديد لأداء منظومة السلامة وسلامة العمليات وقد سبق تقييمها خلال عامي 2020 /2021 ، بمعرفة شركة DNV ونتج عن التقييم حصول ايثيدكو على شهادة تقييم الأداء بالمستوي 6 كأول شركة مصرية تحقق ذلك ومن الجدير بالذكر أن إعادة التقييم الحالية ستتم على مستوي أعلى وهو المستوي 7-8 تحقيقاً لرؤية التطوير المستمر .

وأوضح العرض أنه تم الانتهاء من مشروع ملف السلامة (safety case) بالتعاون مع شركة TUV Rheinland وجارى العمل على تنفيذ التوصيات ودمج مخرجاتها بأنظمة الشركة المختلفة ، كما تم تحديث سجل المخاطر risk register طبقاً لمخرجات دراسة ال safety case لدعم منظومة إدارة المخاطر والتي تم تفعيلها بالشركة منذ عام 2022 تنفيذاً للدليل القياسي للوزارة Risk Management ST-001 وجاري تحديث سجل المخاطر ليشمل جميع أنواع المخاطر الخاصة بالشركة تحقيقاً لمفهوم ال corporate risk management.

وتم إجراء جولة ميدانية بالوحدات الإنتاجية وتفقد مصنع الايثيلين ، وقدم الكيميائي محمود شميس شرحاً للعملية التشغيلية للمصنع ومنظومة تصاريح الأعمال الالكترونية وآليات الشركة للتوافق مع متطلبات معالجة الصرف الصناعي وأعمال المتابعة والرصد للانبعاثات الغازية والقياسات البيئية بأنواعها ،وفي نهاية الجولة.

وأشاد رئيس اللجنة العليا للسلامة بالوزارة بمستوي التطوير والتحديث الذي تقوم به الشركة لجميع الأنظمة وارتفاع مستوى ثقافة العاملين تجاه السلامة وسلامة العمليات، وحث العاملين على مواصلة العمل الجاد والالتزام بالتشغيل الآمن والبناء على ما تحقق من نجاحات على مستوى منظومة السلامة وحماية البيئة بالشركة.