شكرا لقرائتكم خبر عن موجز اقتصاد الاثنين 19-8-2024.. تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة جرائم سرقة التيار والان مع تفاصيل الخبر

نشر موقع اليوم السىابع اليوم الأثنين" 19-8-2024"، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، ومن بينها جهود وزارة الكهرباء لتعديل تشريعي بالتعاون مع البرلمان لتغليظ عقوبة جرائم سرقة التيار الكهربائي وجهود وزارة البترول من أجل الإسراع ببرامج الحفر مع شركة شيفرون، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى نعرضها وفقا لما يلي:

وزير الكهرباء: نتعاون مع البرلمان فى تعديل تشريعى لتغليظ عقوبة جرائم سرقة التيار

استقبل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية وفداً من لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدي رئيس اللجنة ومشاركة النائبة رشا رمضان وكيل اللجنة والنائب خالد عبدالمولى وكيل اللجنة والنائب محمد جنيدى امين سر اللجنة.

وزير البترول يناقش مع قيادات شيفرون الإسراع ببرامج الحفر بالمتوسط

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية وفداً من قيادات شركة شيفرون أحد أكبر الشركات عالمياً في قطاع الطاقة في اطار الاجتماعات واللقاءات التي يعقدها الوزير مع شركاء الاستثمار في انتاج البترول والغاز.

وزير الصناعة يبحث مع السفير الكويتي دعم التعاون المشترك بمجالات الصناعة والنقل

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت بالقاهرة وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات الصناعة والنقل وللوجستيات في بداية اللقاء أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على عمق العلاقات التي تربط بين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت وبين الشعبين الشقيقين.

أسعار الذهب العالمية تتراجع بسبب عمليات جنى الأرباح

تراجعت أسعار الذهب العالمي بشكل محدود خلال تداولات اليوم الاثنين وذلك بسبب عمليات جني الأرباح بعد الارتفاع التاريخي الذي سجله الذهب يوم الجمعة الماضية، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية خلال الشهر القادم، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على الذهب كملاذ آمن في الأسواق المالية.

التنظيم والإدارة: المساعدة الذكية «كمت» ترد على أكثر من 36ألف استفسار خلال يوليو الماضي

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن قيام المساعدة الذكية للجهاز «كمت KMT» بالرد على 36931 استفسار ورد للجهاز من المواطنين خلال شهر يوليو الماضي، وذلك عبر القنوات المخصصة لذلك وهي صفحة الجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، والموقع الاليكتروني الرسمي للجهاز.

الصادرات والواردات: 23 مليار دولار قيمة صادرات مصر خلال 7 شهور من 2024

أعلن المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان اجمالي صادرات مصر خلال السبعة شهور الأولى من العام الجاري بلغت قرابة 23 مليار دولار.

تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بختام التعاملات للجلسة الثانية على التوالي

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.