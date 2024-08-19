شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا الأخشاب: المصنع الثانى عالميا فى تكنولوجيا التصنيع من مخلفات القش والان مع تفاصيل الخبر

أجرى الكيميائى جمال فتحى مستشار وزير البترول والثروة المعدنية للبيئة والسلامة والصحة المهنية ورئيس اللجنة العليا للسلامة بالوزارة يرافقه الكيميائى صلاح رياض مساعد رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات للسلامة والبيئة زيارة تفقدية لمصنع الشركة العالمية لتكنولوجيا الأخشاب “WOTECH” بمنطقة إدكو بمحافظة البحيرة الجارى تشغيله تجريبياً حالياً.

وقدم المهندس أحمد بركة رئيس الشركة عرضاً تقديمياً عن نشاطها والوحدات الإنتاجية بالمصنع، حيث أوضح أن مصنع "ووتك" بإدكو يعد الثانى من نوعه عالمياً فى تكنولوجيا تصنيع الألواح الخشبية متوسطة الكثافة “MDF” من مخلفات قش الأرز وأنه مشروع بيئى فى المقام الأول يساهم فى حل مشكلة حرق مخلفات قش الأرز والتى كانت تساهم بشكل كبير فى ظهور نوبات تلوث الهواء الحاد (السحابة السوداء) التى كان يشعر بها سكان القاهرة الكبرى خلال الفترة من (سبتمبر - فبراير) من كل عام وهو ما يجعله دليلاً قوياً على أن وزارة البترول والثروة المعدنية تضع حماية البيئة وتحسين جودة الهواء على قمة أولوياتها بجانب توفير إمدادات الوقود والمنتجات البترولية للسوق المصرى المحلى، حيث تم ضخ استثمارات ضخمة بهذا المجال لتحقيق المنافع البيئية والاقتصادية للدولة المصرية.

وأوضح أن الطاقة الإنتاجية من ألواح “MDF” تبلغ 460 ألف طن فى السنة يتم ضخها للسوق المحلى وتصدير الفائض للخارج لا سيما دول الاتحاد الأوروبى.

وتم إجراء جولة ميدانية بالوحدات الإنتاجية بالمصنع، شملت زيارة مخازن قش الأرز المادة الأولية المستخدمة فى الإنتاج والاطلاع على وسائل تأمين المخزن ضد مخاطر الحريق، كما تم زيارة منطقة تخزين الكيماويات المستخدمة فى عمليات تصنيع ألواح “MDF” والاطلاع على إجراءات توصيل معلومات الخطورة الخاصة بالكيماويات للعاملين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء عمليات (النقل –التداول – التخزين) للحفاظ على صحة العاملين وحماية المصنع من مخاطر الاشتعال الخاصة بالكيماويات كم تم تفقد وسائل تأمين المخزن ضد مخاطر الحريق.

وشهدت الجولة معاينة الوحدات الإنتاجية للمصنع (وحدة تجهيز قش الأرز – وحدة تصنيع المادة الخام لألواح MDF- وحدة تصنيع الألواح MDF – وحدة إعادة التدوير للألواح الغير مطابقة للمواصفة)، وزيارة مركز التحكم الآلى للمصنع “DCS” وإجراء حوارا مع المهندسين والفنيين بالوحدات الإنتاجية المختلفة، وأشار إلى أن توجه وزارة البترول والثروة المعدنية والمهندس كريم بدوى هو الالتزام الصارم بتنفيذ إجراءات السلامة المهنية وسلامة العمليات وأنه جزء لا يتجزأ من العمليات وليس نشاطاً منفصلاً وبالتالى فإننا الجميع مطالبون بمراعاة معايير واشتراطات السلامة فى جميع مراحل العمليات الإنتاجية، كما شدد على ضرورة التزام جميع العاملين بإجراءات السلامة المهنية وتصاريح العمل وارتداء مهمات الوقاية الشخصية الكاملة للوقاية من مخاطر الأمراض المهنية خاصة الأتربة والضوضاء.

وشهدت الجولة استعراض خطط الطوارئ والإخلاء وإدارة الأزمات وزيارة مركز الإطفاء بالموقع واطلعوا على إمكانيات الإطفاء وسيارة الإطفاء والقدرات التدريبية والتكتيكية والمناورات الخاصة بفريق الإطفاء، وتم إجراء مناورة عملية على عمليات الإطفاء أوضحت قدرات فريق العمل الفنية العالية حيث أن الموقع بالكامل يتوافق مع متطلبات الحماية المدنية وحاصل على شهادة التوافق من إدارة الحماية المدنية بدمنهور، هذا بالإضافة إلى زيارة العيادة الطبية والاطلاع على الإمكانات المتوفرة بالعيادة وخطة الإخلاء الطبى وخطة الفحص الطبى للعاملين للحماية من الأمراض المهنية وأثنوا على الإمكانات المتوفرة فى هذا المجال حفاظاً على صحة جميع العاملين سواء التابعين لشركة “WOTECK” أوالمقاولين أوالزائرين.