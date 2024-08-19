شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار البورصة اليوم الإثنين 19-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الإثنين 19-8-2024، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.036 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: أسمنت سيناء، وجهينة للصناعات الغذائية، وإيه كابيتال القابضة، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

البورصة تخسر مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.036 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 902.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.39%، والعرب على 4.52%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 231.7 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 129.3 مليون جنيه، 50.4 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 27.3 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 35794 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12683 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9693 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2827 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7384 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا عدد 76 سهمًا، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات مدينة مصر للإسكان والتعمير، وريكاب للاستثمارات المالية، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا عدد 251.2 ألف سهم، 7654 سهم، 3760 سهم، على التوالي، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 25.4 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا النعيم القابضة للاستثمارات، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد مليون سهم، 16.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) عدد 22.5 ألف سهم.

أعلنت الشركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بيع المساهم محمد أشرف عمر عمر عدد 6750 سهم بسعر 10.96 جنيه بقيمة إجمالية 74 ألف جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 10.006% إلى 9.9906%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين للوساطة في الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، إيرادات بلغت 33.9 مليار جنيه خلال الفترة من 1 يوليو عام 2023 وحتى 30 يونيو عام 2024 بزيادة قدرها 9.8 مليار جنيه بنسبة نمو 41%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.275 مليار جنيه مقارنة مع 1.065 مليار جنيه بزيادة 210 مليون جنيه بنسبة نمو 20%.

وحققت شركة النصر للملابس والمنسوجات (كابو)، مبيعات بلغت 669.8 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو عام 2024 مقابل 395.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنسبة نمو 77%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 122.3 مليون جنيه مقارنة مع 45.5 مليون جنيه بنسبة نمو 169%.

وحقق بنك فيصل الإسلامي المصري، حجم أعمال بلغ 22.5 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 يوليو عام 2024 مقابل 17.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 29%، وبلغ إجمالي الأصول 221.5 مليار جنيه مقارنة مع 171.3 مليار جنيه بنسبة نمو 29.4%.

أوراسكوم

أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن موافقة الجمعية العامة العادية بإجماع الأسهم الحاضرة على إعادة تشكيل مجلس الإدارة وفقًا للتصويت التراكمي ليصبح محمد عبد المنعم عمران رئيسًا لمجلس الإدارة، ومصطفى عبد السلام الأنور نائبًا لرئيس مجلس الإدارة، وكل من أحمد عبد المنعم مدبولي، وعمر حازم بركات، ومصطفى صلاح البكباشي، وسارة المعتز بالله نشأت، وياسمين إسماعيل أعضاء بمجلس الإدارة.



