شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف تراجع الطلب فى الصين.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

نشرت وزارة البترول والثروة المعدنية الأسعار العالمية للبترول اليوم الأثنين الموافق 19-8-2024.

وأشار تقرير وزارة البترول اليومى للأسعار العالمية للبترول إلى أن أسعار البترول العالمية اليوم الأثنين ،انخفضت في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الإثنين، متأثرة بمخاوف بشأن تراجع الطلب في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم ، في الوقت ذاته، يوجه المستثمرون اهتمامهم نحو تقدم محادثات وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط مما قد يخفف من المخاطر المتعلقة بالإمدادات.



وذكر التقرير، أن أسعار خام القياس العالمى برنت سجلت 79.44دولار للبرميل.

كما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي76.26دولار للبرميل .

وسجل خام أوبك 79.93 دولار للبرميل.