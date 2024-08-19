شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الشاعر رئيسا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية وناصر تركي وكيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد اليوم الاتحاد المصرى للغرف السياحية اجتماعه الإجرائى لانتخاب مناصب رئيس مجلس الإدارة ووكيل المجلس وأمين الصندوق للدورة الثامنة عشر.

ووفقاً للقانون 27 لسنة 23 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزارى 27 لسنة 2024 فقد ترأس على غنيم رئيس غرفة محال بيع العاديات والسلع السياحية الجلسة الإجرائية بصفته أكبر الأعضاء سناً و قامت اللجنة المشكلة وفقاً للمادة(38) و (56) من اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء الغرف والسياحية وتنظيم إتحاد لها بفتح باب الترشح والإشراف على إجراء إنتخابات رئيس مجلس إدارة الإتحاد للدورة الثامنة عشر ووكيله وأمين الصندوق

فاز بالتزكية بمنصب رئيس الإتحاد حسام الشاعر وبمنصب وكيل المجلس ناصر تركي وبمنصب أمين الصندوق بالتزكية إيهاب عبدالعال.



ثم عقد مجلس إدارة الاتحاد أول اجتماعاته برئاسة حسام الشاعر الذي استهل الاجتماع بتقديم التهنئة لأعضاء المجلس على ثقة القطاع وقدم الشكر للمجلس السابق برئاسة أحمد الوصيف.

ثم تحدث رئيس الإتحاد عن دور الإتحاد وضرورة إتاحة كافة الموارد البشرية والمالية لقيامه بدوره فى خدمة القطاع وأكد على أهمية التدريب والاهتمام بالعنصر البشرى العامل بالقطاع السياحى وتعظيم ما تم فى هذا الملف خلال الدورة السابقة كما ناقش المجلس عدداً من التحديات التى تصادف القطاع السياحى بمختلف أنشطته وسبل التغلب عليها وكذا الخطوط العريضة لخطة المجلس خلال هذه الدورة.



يذكر أن مجلس إدارة الإتحاد يتكون من ستة عشر عضواً، منهم ستة أعضاء منتخبين، وخمسة رؤساء الغرف السياحية، وثلاثة معينيين، وممثلًا لوزارة السياحة، وممثلًا لوزارة المالية.