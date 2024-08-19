مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 12023 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 41.63 نقطة ليقفل عند مستوى 12023.03 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 346 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 142 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات بروج للتأمين، والبحر الأحمر، والباحة، والإعادة السعودية، والشرقية للتنمية، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات إسمنت الرياض، والتعاونية، وأنابيب، والمراعي، ونسيج الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و 4.30% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، ومجموعة فتيحي، وسماسكو، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، وإكسترا، وأرامكو السعودية، والإعادة السعودية، وتالكو هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 80.08 نقطة ليقفل عند مستوى 25792.09 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليوني سهم.

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