شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على "دي أن أم" للغزل والنسيج بقيمة 14.6 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير اليومي للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على شركة دي أن أم لغزل ونسيج وصباغة المنسوجات، خلال جلسة تداول اليوم الإثنين بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 3 آلاف سهم بقيمة 14.6 مليون دولار، وصفقة على شركة الزنوكي لصناعة الأواني المنزلية والصناعات المتطورة بحجم تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 36.4 مليون جنيه، وصفقة على شركة الصعيد للتنمية السياحية والعقارية بحجم تداول 134.4 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون جنيه.

وبحسب التقرير اليومي للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 8.6 مليون سهم بقيمة أكثر 88.4 مليون عبر تنفيذ 78 عملية.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.036 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 902.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.39%، والعرب على 4.52%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 231.7 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 129.3 مليون جنيه، 50.4 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 27.3 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 35794 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12683 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9693 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2827 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7384 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة.