شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الإثنين 19-8-2024 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الإثنين 19-8-2024.

إيقاف تداول 8 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: أسمنت سيناء، وجهينة للصناعات الغذائية، وإيه كابيتال القابضة، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والقاهرة للإسكان والتعمير، والإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)، والعامة لمنتجات الخزف والصيني، وروبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

البورصة تخسر مليار جنيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ تراجع المؤشر الرئيسي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي)، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وسيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والسويدي إليكتريك، والمصرية للاتصالات، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.036 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 902.9 مليون ورقة مالية بقيمة 3.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 113.9 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 88.09% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.39%، والعرب على 4.52%، واستحوذت المؤسسات على 21.41% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 78.58%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية للبيع بقيمة 231.7 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 129.3 مليون جنيه، 50.4 مليون جنيه، 11 مليون جنيه، 27.3 مليون جنيه، 13.6 مليون جنيه، على الترتيب.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 29320 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 35794 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12683 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 6756 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 9693 نقطة، وهبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2827 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 7384 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1753 نقطة.

وصعدت أسهم 71 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 شركة، ولم تتغير مستويات 61 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- أسمنت سيناء بسعر إغلاق 26.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 7.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.28%.

- القاهرة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 1.700 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.28%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 22.550 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.05%.

- العامة لمنتجات الخزف والصيني بسعر إغلاق 13.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.69%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.670 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.57%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 46.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.12%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 1.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.35%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 27.090 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.20%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 26.490 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.14%.