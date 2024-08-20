شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل مشروعات "موبكو" لخفض الانبعاثات وإنتاج الأمونيا الخضراء للتصدير والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، إحدى شركات قطاع البترول خطة توسعية تضم عددا من المشروعات الجديدة، من أهمها مشروع خفض الانبعاثات، الذي يمثل تطورا إيجابيا في مجال الإنتاج الاخضر ويهدف إلى تعظيم القدرة التنافسية للشركة في تصدير إنتاجها إلى أوروبا.

ويأتى اقتحام مجال إنتاج الأمونيا الخضراء من خلال المشروع الجديد مع شركة سكاتك النرويجية من شأنه فتح أسواق جديدة للشركة في الفترة المقبلة، ووفقا لتصريحات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، الذى أكد دعم الوزارة الكامل لهذه المشروعات وأعمال تنفيذها.

ووفقا لتصريحات المهندس أحمد محمود رئيس شركة موبكو، فانها تلبي ما يناهز 30% من احتياجات السوق المحلي من أسمدة اليوريا و60% من الأمونيا، بالإضافة للتصدير للأسواق الخارجية، وفي مقدمتها السوق الأوروبي لمنتج اليوريا يليه الأمريكتين ثم آسيا.

كما أنها نجحت في تحقيق خطتها الإنتاجية المستهدفة في النصف الأول من عام 2024، وتحقيق خطة المبيعات المستهدفة خلال نفس الفترة بنسبة 100٪ لمنتج اليوريا وبواقع 943 ألف طن، وكذلك خطة المبيعات من الامونيا بنسبة 138٪ .

وفيما يتعلق بخطة العمل للسنوات الثلاث المقبلة والتي تضم مشروعات جديدة للاقتصاد الاخضر في ضوء المحاور الرئيسية للخطة والتي تشمل تخفيض البصمة الكربونية بتطوير مصانع الشركة والتحول الأخضر وإضافة منتجات جديدة والدخول في شراكات ذات عائد إقتصادي مناسب .

كما نجحت موبكو بالفعل هذا العام في الانتهاء من أحدث وحدة إنتاج بالشركة تضيف منتجاً جديدا بطاقة 20 ألف طن سنوياً من مادة Adblue من محلول اليوريا 32.5% والتي يتزايد الطلب عالمياً عليها لتقليل الانبعاثات الضارة من محركات الديزل، وتمكنت من تصدير أول شحنة من المنتج للأسواق الأوروبية بكمية 36 طن، وبسعر 195 دولار/طن محققة زيادة 200% في سعر تصدير طن اليوريا.

وفي إطار خطة العمل الجديدة حيث تتضمن مراحل العمل علي اقامة المشروعين الجديدين للشركة وهما مشروع انتاج الامونيا الخضراء بطاقة 150 الف طن سنوياً مع شركة سكاتك النرويجية والذي تم توقيع اتفاقية المساهمين واتفاق المبادئ الاساسية مع اكبر الشركات العالمية لشراء وتسويق الامونيا الخضراء ممثلة في شركة يارا النرويجية، وكذلك مشروع إنتاج مادة الميلامين بطاقة 42 ألف طن سنويا والذي تم الانتهاء من دراسة الجدوى التفصيلية، وجار التفاوض لتوقيع اتفاقية لتسويق 30 ألف طن .

وأشار إلي أهمية مشروع تطوير ورفع كفاءة المصانع الحالية للشركة بهدف زيادة إنتاج الأمونيا واليوريا بنفس كميات الغاز الطبيعي وذلك برفع كفاءة المعدات والاستغلال الأمثل للطاقة، علاوة على مشروع إنشاء وحدة لاسترجاع ثاني أكسيد الكربون للتوافـق مع متطلبات CBAM والسوق الأوروبي، وأشار إلى أن الشركة تدرس الدخول كشريك في عدد من المشروعات الأخرى ذات المردود الاقتصادي ومنها مشروعات انتاج السيليكون والصودا اش بالعلمين الجديدة، والسويس لمشتقات الميثانول بدمياط، ومصنع مواسير الغاز الطبيعي لشركة إيجاس.

وتتضمن أهم أولويات العمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الآتى:

1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.

2- جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.

3- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.

4- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر.

5- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.

6- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.

7- الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة فى صناعة البتروكيماويات، والتوسع فى إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التى تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.

8- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.

9- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.

10- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.

11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية فى منظومة صناعة البترول والغاز.

12- دعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذى تلعبه مصر كمركز رئيسى فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب فى مجال البترول والغاز.

13- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.

14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.